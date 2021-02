Miley Cyrus tombe en panne lors d’une représentation de Wrecking Ball au concert du Super Bowl

La musicienne de 28 ans se produisait au Super Bowl LVTikTok Tailgate Concert aux côtés d’un groupe live lorsqu’elle s’est effondrée en larmes en chantant la chanson, qui a été écrite sur son ex-mari Chris Hemsworth.

Miley, vêtue d’une tenue de pom-pom girl noire et violette, a commencé la chanson de manière typiquement bruyante, mais est devenue émotive envers l’un des morceaux les plus sombres vers la fin, admettant qu’elle avait du mal à chanter la chanson depuis la rupture de son mariage.

Pendant la représentation, elle a baissé la tête et avait clairement du mal à jouer. Elle essuya ses larmes et admit: « Chanter cette chanson, Wrecking Ball, se sentir complètement brisé et brisé … la souffrance de chacun est différente, même le seuil de douleur de chacun.

« Je porte beaucoup de paillettes et je porte beaucoup d’armures, et je porte aussi mon cœur sur ma manche, et il se brise beaucoup. »

Crédits: TikTok / NFL

Elle a ensuite interprété une autre chanson émouvante, cette fois son hit «The Climb».

Ce n’était pas tout émouvant cependant, pendant le tournage, Miley a également adapté une version de l’hymne américain de Toni Basil « Hey Mickey » pour inclure son propre nom, et a été rejoint sur scène par le rockeur des années 80 Billy Idol pour une version de son tube « Night Rampant.

Elle a également couvert «Jolene» dans un hommage apparent à sa marraine, Dolly Parton.

Imaginez avoir Dolly Parton comme marraine.

Le concert a été diffusé en partie sur CBS, mais pourrait également être regardé en entier sur le compte officiel TikTok de la NFL. A lire : The Big Bang Theory: Mayim Bialik parle de son entrée dans la série

Le concert a été suivi par certains agents de santé qui ont été en première ligne de la lutte contre la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Crédits: TikTok / NFL

Pendant ce temps, dans le match réel, Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont maîtrisé Patrick Mahomes et ses Chiefs de Kansas City, ce qui signifie que Brady a battu son propre record de quart-arrière le plus âgé de l’histoire du Super Bowl à l’âge de 43 ans.

Il est également le quart-arrière le plus gagnant – oui, c’est un mot – de tous les temps, ayant maintenant remporté sept fois l’événement phare du football américain.

L’émission à la mi-temps présentait une performance dispersée de succès de The Weeknd, qui a également lancé Internet dans une frénésie de mèmes après s’être promené dans un couloir en miroir, comme s’il essayait de trouver son moyen de sortir d’un supermarché Ikea.