Miley Cyrus rompt

08.09.2020 12h40

Miley Cyrus met fin à la nutrition végétalienne. La raison qu’elle a donnée pour cela est à la fois curieuse et discutable.

Miley Cyrus (27 ans) s’abstient d’alcool depuis plusieurs mois – à l’origine parce qu’elle devait être sobre pour une opération des cordes vocales. La chanteuse a maintenant révélé qu’elle avait alors décidé de continuer son abstinence car sa famille avait des antécédents de toxicomanie et de problèmes de santé mentale.

Changement radical

Mais l’Américaine a aussi changé quelque chose d’autre dans sa vie: son alimentation. Parce que depuis six ans, le musicien suivait un régime végétalien. Mais cela devrait se terminer maintenant.

Aussi intéressant:

Votre cerveau devrait à nouveau « fonctionner correctement »

Dans le podcast « The Joe Rogan Experience », elle a maintenant déclaré: « J’étais végétalienne pendant très longtemps et je devais maintenant introduire du poisson et des acides gras oméga-3 dans ma vie parce que mon cerveau ne fonctionnait pas correctement. » Maintenant, elle mange aussi du poisson. , soyez pescétarien (régime qui renonce à la viande mais pas au poisson).

Vie sans alcool

«J’expérimente actuellement beaucoup avec mon alimentation, mon corps, ma routine et ma forme physique.» Et la sobriété de la chanteuse est également bonne, comme elle l’a récemment expliqué dans le podcast iHearts «The Big Ticket» de «Variety»: «Je suis sobre pendant six mois. Au début, il s’agissait de cette opération vocale, mais j’ai beaucoup pensé à ma mère pendant cette période. Ma mère a été adoptée et j’ai hérité de certains de ses sentiments – la peur d’être abandonné, le besoin d’être voulu et précieux. «

Ces célébrités sont également végétaliennes

Contrairement à Miley, de plus en plus de célébrités optent actuellement pour un style de vie végétalien. Outre la star hollywoodienne Joaquin Phoenix, le pilote de course de Formule 1 Lewis Hamilton et Demi Moore ont également un régime exclusivement végétal. En particulier, l’acteur du « Joker » est contre l’élevage industriel et a libéré un veau et sa mère d’un abattoir au début de l’année après les Oscars.

