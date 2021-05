Miley Cyrus rend hommage à Dolly Parton pour son apparition dans la SNL

En plus de la participation historique d’Elon Musk, «Saturday Night Live» a présenté une invitée musicale très spéciale: Miley Cyrus, qui marque sa septième apparition dans l’émission de variétés américaine de longue date.

Cyrus a présenté un total de trois numéros musicaux lors de sa course sur l’émission NBC. En plus d’interpréter «Plastic Hearts», la chanson titre de son dernier album studio, la chanteuse s’est jointe à un duo avec The Kid Laroi pour présenter sa dernière collaboration avec l’artiste: «Without You».

Contrairement aux éditions précédentes, dans lesquelles l’émission commençait par une sorte de croquis ou de séquence humoristique, la production de Saturday Night Live a été utilisée par la production de Saturday Night Live pour diffuser un message spécial en commémoration du jour des mères.

Au début de l’émission, nous avons pu voir Cyrus couvrir sa grand-mère, la légende de la musique country Dolly Parton, interpréter de manière poignante «Light Of A Clear Blue Morning», les invités de l’émission et les membres de la distribution félicitant les invités. célébrée dans diverses parties du monde aujourd’hui (9 mai).

La dernière apparition de Miley Cyrus dans « Saturday Night Live » a eu lieu en avril 2020, où elle a fait une impressionnante reprise du classique de Pin Floyd « Wish You Were Here ». Cyrus a également eu plusieurs apparitions en tant qu’invité en 2011, avec The Strokes en tant qu’invités musicaux et en 2013 et 2015, elle exercerait une double fonction de présentatrice invitée et d’artiste musicale.

L’implication récente de Cyrus a été marquée par une controverse en raison de l’implication du milliardaire Elon Musk, dont la présence dans la série n’a pas été entièrement bien accueillie par une partie de la distribution et de l’équipe créative de la production. Lorne Michaels, le producteur de l’émission, a confirmé qu’aucun des deux ne serait obligé de travailler avec Musk s’il ne le voulait pas.