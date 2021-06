Miley Cyrus présente une reprise spéciale de « Believe » de Cher

Ces dernières années, Miley Cyrus s’est avérée être une précieuse alliée du collectif LGBT+, il n’est donc pas étonnant que la chanteuse pop ait participé à « Stand By You », un concert spécial pour la plateforme de streaming Peacock dans lequel, devant un public pleinement vacciné, il a fait une présentation de ses meilleurs tubes, ainsi que quelques reprises spéciales, à l’occasion du « Pride Month ».

Mettant en scène une sélection de morceaux classiques dont « True Colors » de Cyndi Lauper, « We Belong » de Pat Benatar ou encore « Dancing Queen » d’ABBa, Miley Cyrus a surpris les internautes en dévoilant un aperçu d’un spécial dans lequel il s’est produit à voix haute. en compagnie d’un groupe de drag queens « Believe », chanson emblématique de Cher.

L’interprétation de « Believe » par Cyrus est la dernière d’une série de reprises que l’artiste a réalisées à la télévision ces derniers mois, comme son récent hommage à Dolly Parton avec « Light Of A Clear Blue Morning » ou « Doll Parts » de The Hole. bande.

Actuellement, Miley Cyrus est l’une des forces créatives les plus importantes de l’industrie musicale, comptant sur des collaborations avec Mark Ronson, Dua Lipa ou des duos avec la légende du rock Stevie Nicks. Lors d’une récente conversation avec le magazine britannique Vogue, elle a exprimé son désir sincère de collaborer avec la chanteuse Billie Eilish, la qualifiant de l’une des artistes émergentes les plus intéressantes.

Miley Cyrus fera partie de « The Metallica Blacklist », une compilation de plus de 50 artistes américains et latinos qui ont présenté leurs reprises respectives de leurs chansons préférées de « The Black Album », qui fête ses 30 ans en septembre. Cyrus est répertorié avec des artistes aussi variés que Elton John, Red Hot Chilli Peppers, Juanes, Mon Laferte, Ah*Ash et J Balvin.