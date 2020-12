Miley Cyrus parle du «traumatisme» qu’elle a vécu après son adolescence

Miley Cyrus a parlé du « traumatisme«Qu’elle a vécu après un examen médiatique intense de son corps, quelque chose qui, selon elle, commencé dans son adolescence.

Dans une nouvelle interview de couverture avec Rolling Stone, Cyrus parlé de certains de ses expériences et combien ils l’ont affectée d’un jeune âge.

Cyrus a dit: «À un moment donné, j’ai pensé: ‘Hé, quand J’ai 16 ans et tu tournes mes seins et tout … Suis-je le méchant? Je pense que les gens commencent à dire ‘Attends attends. C’était foiré. Ils commencent à savoir qui était l’ennemi et qui était la victime.

Cyrus a continué, « Je pense que je savais qui j’étais censé être, mais je suis sûr qu’il y a quelque chose là-dedans … Un peu de traumatisme de me sentir si critiqué, je pense, de ce que j’ai ressenti comme une exploration assez précoce de l’adolescence. »

Plus tôt cette semaine, Cyrus a interprété une version du classique de Hole par 1994, « Pièces de poupée » dans Le spectacle Howard Stern.

C’est la dernière d’une série de versions orientées vers Roche Quoi Cyrus a livré partout 2020. Ces derniers mois, le chanteur a joué des artistes tels que Blondie Oui Les canneberges, méritant les éloges des deux.