Miley Cyrus n'est plus végétalienne et les gens sont furieux.

Miley a été accusée de s’approprier la culture végétalienne et même de «feindre» d’être végétalienne.

Miley Cyrus a reçu des réactions négatives après avoir annoncé qu’elle n’était plus végétalienne en raison de l’impact négatif que cela avait sur sa santé.

La chanteuse de «Midnight Sky» est une amoureuse des animaux bien connue, sauvant plusieurs animaux (elle en a 44 !!) au fil des ans, et devenant végétalienne en 2013. Mais lors d’une interview sur le podcast The Joe Rogan Experience mercredi (2 sept. ), Miley a avoué qu’elle avait abandonné son style de vie végétalien strict en 2019 après avoir développé une douleur intense à la hanche qu’elle pensait être due à son régime alimentaire.

«J’ai été végétalienne pendant très longtemps et j’ai dû introduire du poisson et des omégas dans ma vie parce que mon cerveau ne fonctionnait pas correctement», dit-elle.

Le premier repas non végétalien de Miley était en fait du poisson grillé cuit par son ex-mari Liam Hemsworth, dont elle s’est séparée en août 2019. Elle a ajouté: Mon ex-mari m’a cuisiné du poisson sur le gril. J’ai pleuré, comme, pendant un long moment. J’ai pleuré pour le poisson… ça me fait vraiment mal de manger du poisson. «

le Hannah Montana L’actrice a maintenant ajouté plus de viande et de gluten à son alimentation et sa santé s’est considérablement améliorée. Elle a dit: « Maintenant, je suis tellement plus affûtée que je ne l’étais et je pense que j’étais, à un moment donné, assez malnutrie. »

Eh bien, Miley se sent peut-être mieux, mais elle reçoit maintenant des critiques de la communauté végétalienne pour avoir abandonné son régime végétalien et «répandre de la désinformation».

Alors aujourd’hui, Miley Cyrus est allée sur le plus grand podcast du monde pour dire qu’elle devait commencer à manger du poisson pour obtenir des «omégas». Vegan ou pas, vous devriez être fou de la diffusion de la désinformation scientifique à des millions de personnes. Voici un fil de discussion réellement * scientifiquement correct * sur les omégas. – mai 𓆈 (@milkmyoats) 2 septembre 2020

Alors Miley Cyrus n’est plus végétalienne, pouvez-vous deviner pour quel animal elle a commencé à payer pour être poignardée? Ouais, poisson, quelle surprise! 😂😂😂 – Lifting Vegan Logic (@vegan_logic) 2 septembre 2020

ce qui m’ennuie du fait que Miley Cyrus n’est plus végétalienne, c’est qu’elle utilise «j’ai besoin d’oméga 3» comme flic parce qu’elle sait que la plupart des gens ne sont pas informés ou éduqués sur le fait que vous pouvez obtenir des oméga 3 à partir de suppléments, de graines de chia, etc. comme Si vous voulez manger du poisson, dites simplement ça ?? faux – 𝖙𝖆𝖒𝖆𝖌𝖔𝖙𝖈𝖍𝖎 𝖒𝖔𝖒 (@waifuslimee) 3 septembre 2020

Quoi qu’il en soit, Miley Cyrus a de l’argent, elle pourrait littéralement payer quelqu’un pour l’aider à comprendre comment obtenir des omégas avec un régime végétalien. Si nous, les gens ordinaires, pouvons le comprendre, elle le peut aussi 💀 – Tofu HobbitⓋ🇳🇴 BLM (@soymilkbitch) 3 septembre 2020

Fuck Miley Cyrus pour ne plus être végétalienne. La baiser pour avoir diffusé des informations manquées sur le fonctionnement de l’Omega 3 végétalien. Ugh, elle a une telle plate-forme énorme, ce qu’elle fait est incroyablement préjudiciable à la cause. – valen Ⓥ (@valenfigurka) 2 septembre 2020

soooo qu’est-ce que miley cyrus va continuer à bercer son tatouage végétalien tout en mangeant des animaux morts ??? – kellⓋ 💖 🌤 (@veggiekellz) 3 septembre 2020

miley cyrus s’est approprié la culture et a prétendu être végétalien. quel clown mf 🤠 – je mérite d’aller à Poudlard Ⓥ (@heatherlwt) 2 septembre 2020

Bien que Miley n’ait pas répondu à toutes les critiques, elle a anticipé le potentiel contrecoup « terrifiant » qu’elle était sur le point de recevoir pendant le podcast. Elle a dit: « Ils vont venir pour moi mais ça va. J’ai l’habitude que les gens viennent pour moi. »

