Miley Cyrus exprime son souhait de collaborer avec Billie Eilish

Aujourd’hui, Miley Cyrus est l’une des forces créatives les plus remarquables de la musique pop, collaborant avec des artistes de grande envergure : de Dua Lipa et Mark Ronson aux représentants légendaires de l’industrie tels que Stevie Nicks, Joan Jett et Elton John, donc pas étonnant il a ciblé un nouvel artiste pour une future collaboration.

Dans une nouvelle interview que Cyrus a donnée à British Vogue, la chanteuse a révélé son souhait de collaborer avec la pop star adolescente Billie Eilish, déclarant qu' »il y a toujours de nouveaux artistes émergents qui sont super intéressants ».

J’aime Billie Eilish. Je pense qu’elle est la plus cool. Je l’aime, son message. J’adorerais travailler avec elle.

Ce n’est pas la première fois que Cyrus exprime son admiration pour Eilish. Lors d’une présentation à la BBC Radio en septembre dernier, la chanteuse américaine, après avoir présenté son single « Midnight Sky », a livré à la surprise de ses fans une reprise de « My Future », une chanson qui fera partie du nouvel album studio d’Eilish. , ajoutant une touche jazzy à la chanson.

Eilish et Cyrus feront tous deux partie du festival Limits dans la ville d’Austin au Texas, qui aura également la participation de Stevie Nicks du 1er au 3 octobre, reprenant les activités du 8 au 10 du même mois. Cyrus présentera également un concert gratuit dans la ville de Nashville pour tous ceux qui ont déjà été vaccinés à l’occasion du « mois de la fierté ».

Cyrus a annoncé que ce 8 juin, elle présentera ses propres chansons, ainsi que quelques reprises des artistes qu’elle admire pour tous les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés. Pendant ce temps, après avoir sorti une collaboration avec Rosalía l’année dernière, Billie Eilish attend la sortie de son deuxième album studio cet été.