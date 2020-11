Miley Cyrus et Dua Lipa accusées d’avoir « copié » la vidéo de Dream Wife avec un prisonnier

Dream Wife a appelé Miley Cyrus et Dua Lipa pour avoir « volé » leur concept vidéo « So When You’re Gonna ».

La semaine dernière (20 novembre), Miley Cyrus et Dua Lipa ont sorti leur toute première collaboration «Prisoner». Le nouveau single est un hymne palpitant inspiré des années 80 tiré du prochain album de Miley Coeurs en plastique. Le duo a été salué par les fans et les critiques pour la voix de Miley et Dua et il est déjà monté au sommet des charts de streaming et de téléchargement dans le monde entier.

LIRE LA SUITE: Miley Cyrus dit qu’elle a été poursuivie par un OVNI

Cependant, le clip vidéo est confronté à des réactions négatives. Le groupe punk Dream Wife a accusé Miley et Dua de les avoir copiés.

Peu de temps après la sortie de la vidéo de « Prisoner » vendredi, Dream Wife s’est rendue sur Instagram et Twitter pour appeler Dua et Miley. Le groupe a tweeté: « La nouvelle vidéo de Miley semble familière … ces dents blanches nacrées de LA ont besoin de cran. Rofl. » à côté d’une série de captures d’écran comparant «Prisoner» à leur vidéo «So When You’re Gonna».

Les deux clips vidéo présentent des scènes filmées de l’intérieur de la bouche de quelqu’un regardant vers l’extérieur. Dream Wife a alors tweeté: « Il y a même un Alice qui ressemble à … », suggérant que l’un des extras de la vidéo « Prisoner » ressemble à leur guitariste, Alice Go.

Miley et Dua n’ont pas répondu à Dream Wife mais les fans ont vite fait remarquer que Petite boutique des horreurs présente une scène très similaire. En outre, le vidéoclip ‘Prisoner’ s’inspire d’autres films cultes, comme Le spectacle d’images Rocky Horror, le corps de Jennifer et Les fugueurs il est donc possible qu’ils n’aient pas du tout copié Dream Wife.

Qu’est-ce que tu penses? Miley et Dua ont-elles copié Dream Wife?

