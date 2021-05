Miley Cyrus en tête d’affiche du concert spécial Pride pour Peacock

Miley Cyrus est sur le point de faire la une d’un concert spécial Pride exclusivement pour le service de streaming de NBC Peacock.

L’émission spéciale d’une heure, « Stand By You », a été tournée à Nashville et mettra en vedette Cyrus interprétant à la fois ses propres succès et plusieurs classiques, « le tout dans l’esprit de Pride », selon un communiqué de presse de vendredi. Le concert sera le premier des trois spéciaux dans lesquels Cyrus apparaîtra, dans le cadre d’un nouvel accord avec NBCUniversal Television and Streaming.

« Miley est la véritable définition d’une superstar multi-traits d’union et son spécial Pride, » Stand By You « pour Peacock est le moyen idéal pour lancer cet incroyable partenariat, » Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement chez NBCUniversal Television and Streaming, dit dans un communiqué. «Les possibilités créatives de Miley dans notre portefeuille sont littéralement infinies et nous avons hâte de collaborer sur des projets incroyables dans tous les genres avec elle, Hopetown Entertainment de Tish Cyrus et Adam Leber pour Rebel.

Cette prochaine annonce de spectacle vient à vous comme une boule de démolition! le @Miley Cyrus Pride Concert Special sera une heure de succès célébrant l’esprit de Pride – exclusivement sur Peacock! 🌈 pic.twitter.com/ECvHJOLnbm – Paon (@peacockTV) 14 mai 2021

L’ancienne star de «Hannah Montana» produira, jouera et animera ce partenariat entre NBCUniversal, sa propre société de production et la société de production de sa mère, Hopetown Entertainment. La mère de Cyrus, Tish, est également son manager.

« J’ai eu une relation durable incroyable avec NBC pendant des années! », A déclaré Cyrus à propos de l’accord. « De nombreux moments mémorables de ma carrière ont été partagés et soutenus par NBCU! Cela ressemble à une progression naturelle et j’ai hâte de créer du contenu que nous aimons et espérons que tous ceux qui regardent le feront aussi!

« Nous commençons ce voyage avec un spécial Pride sur Peacock pour célébrer un mois que nous voulons tous deux souligner avec ce concert! »

Cyrus a été un ardent défenseur des droits LGBTQ et a fondé la Happy Hippie Foundation pour soutenir «les jeunes sans-abri, les jeunes LGBTQ et d’autres populations vulnérables», selon le site Web de l’organisation à but non lucratif.

La chanteuse nominée aux Grammy Awards a sorti son septième album studio, «Plastic Hearts», en novembre dernier, qui présente des collaborations avec des stars telles que Stevie Nicks et Dua Lipa.

Cyrus est récemment apparu sur NBC en tant qu’invité musical sur « Saturday Night Live » lors de l’émission de la semaine dernière animée par Elon Musk.

La chanteuse Meghan Trainor collabore également avec Peacock et devrait accueillir son propre spin-off « Top Chef », selon une annonce de jeudi.

45secondes.fr et Peacock appartiennent tous deux à NBCUniversal.

