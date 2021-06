Elle est arrivée comme une épave… un arc-en-ciel, quoi !

Une bande-annonce du prochain concert Pride de Miley Cyrus pour Peacock donne aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre pendant la spéciale d’une heure.

Contre la pop star couvrant le tube des Pretenders « I’ll Stand by You », la bande-annonce de « Miley Cyrus Presents Stand by You » promet de nombreux moments sur scène et taquine les stars invitées, ainsi qu’un aperçu de ce qui s’est passé dans les coulisses de l’émission spéciale enregistrée dans l’auditorium Ryman historique de Nashville.

« Je remplis le légendaire Ryman Auditorium pour célébrer la fierté grâce au pouvoir de la musique », dit-elle.

« Tout le monde est le bienvenu ici », dit-elle à un autre moment.

« Qui est prêt à faire la fête aux États-Unis ? » demande-t-elle, faisant référence de manière ludique à l’un de ses plus grands succès.

« ‘Miley Cyrus Presents Stand by You’ mettra en vedette des invités spéciaux, des artistes primés et des alliés LGBTQ, les frères Osborne, Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris et Orville Peck qui se joindront à Cyrus pour des performances mémorables et offriront une soirée de musique live et une collaboration créative pour célébrer la fierté », lit-on dans une déclaration de Peacock.

Cyrus devrait interpréter ses tubes « The Climb » et « Party in the USA ». La musicienne de 28 ans reprend également quelques classiques emblématiques, dont « Believe » de Cher, « True Colors » de Cyndi Lauper, « We Belong » de Pat Benatar en plus d’un medley spécial de Madonna avec « Music », « Express Yourself » et « Like A Prayer ».

Cyrus a longtemps parlé des droits LGBTQ et a fondé la Happy Hippie Foundation.

Cette prochaine annonce de spectacle arrive comme une boule de démolition ! le @Miley Cyrus Pride Concert Special sera une heure de succès célébrant l’esprit de la fierté, en exclusivité sur Peacock ! 🌈 pic.twitter.com/ECvHJOLnbm – Paon (@peacockTV) 14 mai 2021

«Notre mission est de rallier les jeunes pour lutter contre l’injustice envers les jeunes sans-abri, les jeunes LGBTQ et d’autres populations vulnérables», indique l’organisation sur son site Internet.

« Miley est la vraie définition d’une superstar à plusieurs traits d’union et son spécial Pride, ‘Stand By You’ pour Peacock est le moyen idéal pour lancer cet incroyable partenariat », Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement chez NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré dans un communiqué le mois dernier à propos de l’accord entre Cyrus et le streamer.

« Nous commençons ce voyage ensemble avec un spécial Pride sur Peacock pour célébrer un mois que nous voulons tous les deux souligner avec cet événement de concert ! » dit Cyrus.

« Miley Cyrus Presents Stand by You » est disponible en streaming à partir du vendredi 25 juin.

AUJOURD’HUI et Peacock appartiennent tous deux à NBCUniversal.