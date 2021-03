Miley Cyrus écrit une lettre touchante à Hanna Montana

Fini le temps où Miley Cyrus a commencé sa carrière comme une sensation musicale de Disney Channel, Et bien que sa carrière ait pris une tournure très différente de ses origines en tant qu’enfant star, le temps lui a permis de se réconcilier avec son passé et avec le personnage qui lui a valu une renommée internationale.

Il y a quinze ans, Cyrus a donné vie à Hannah Montana dans la série télévisée du même nom dans laquelle une adolescente doit faire face aux regrets de sa routine quotidienne et maintenir une double vie de superstar de la pop, qui, après quatre saisons et un film, reste dans les mémoires de ses fans, donc la chanteuse profiterait de l’occasion pour remercier le personnage pour le grand changement que cela a signifié dans sa vie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Koala Man », la nouvelle série du co-créateur de « Rick and Morty »

«Bien que vous soyez considéré comme un« alter ego », il y a eu en fait un moment dans ma vie où vous teniez plus de mon identité dans votre gant que je ne le faisais entre mes mains. Nous avons eu un échange égal où vous avez fourni une renommée exceptionnelle en échange de l’anonymat que je pourrais vous donner », a écrit Cyrus.

La chanteuse décrit son expérience avec Hannah comme une fusée qui l’a emmenée sur la lune et ne l’a jamais ramenée, et elle n’a jamais imaginé quand elle a chanté avec sa mère à Nashville que ses rêves les plus fous pouvaient se réaliser, en décrivant les hauts et les bas. qu’il a réussi à vivre à côté d’elle.

«J’ai perdu mon papa, le père de mon papa sur le tournage d’un épisode de la première saison. Il voulait tenir assez longtemps pour voir la première le 24 mars. Il est décédé le 28 février. Il a pu voir la publicité pendant High School Musical, où il a assuré que c’était l’un des moments les plus fiers de sa vie et qu’il était un législateur démocrate coriace », a déclaré Cyrus.

Mon cœur était brisé mais plein de savoir que je pouvais porter son nom aux côtés de celui de mon père à tout crédit.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le comédien vétéran George Segal, grand-père de « The Goldbergs », décède

Myley Cyrus conclut son message à Hannah Montana en lui assurant qu’elle a toujours tout son amour et sa gratitude, décrivant les six années qu’elle a passées à l’interpréter comme un grand honneur et en exprimant qu’elle a toujours sa loyauté et son appréciation après tout ce temps.