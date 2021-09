Miley Cyrus éblouit avec une puissante reprise de « Peut-être » de Janis Joplin

Lors de sa présentation à l’édition 2921 du festival BottleRock ce week-end, Miley Cyrus a surpris ses fans avec une réflexion puissante juste avant d’interpréter une reprise puissante de « Maybe », une chanson qui en 1969 allait acquérir une grande notoriété sur la scène du blues et du rock. après avoir été interprété par l’artiste acclamé Janis Joplin.

Cyrus a prononcé un discours dans lequel il s’est exprimé sur la façon dont la chanson était liée aux changements qu’il a vécus tout au long de sa vie et « comment les choses qu’il a perdues sont revenues d’une manière qu’il n’a jamais su qu’il en voudrait ou en aurait besoin à nouveau ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Radiohead annonce la sortie spéciale de « Kid A » et « Amnesiac »

« Même s’il nous semble parfois que nous devons repartir de zéro, comme une maison incendiée et entièrement reconstruite. Cet incendie a eu lieu il y a presque trois ans et j’ai l’impression que je commence à trouver ma stabilité maintenant. Et je veux que tout le monde soit patient, rien de valable ne se passe du jour au lendemain, cela demande beaucoup d’efforts et de résilience », a commenté Cyrus.

Bien que Miley Cyrus soit largement connue pour son travail dans la musique pop, tout au long de cette année, après la sortie de son album « Plastic Hearts » l’année dernière, elle a montré de fortes notions de musique rock, présentant des collaborations avec des artistes comme Billy Idol ou Joan Jett, en plus de surprendre dans leurs performances live avec des reprises comme « Heart of Glass » de Blondie ou « Zombie » de The Cranberries.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Twenty One Pilots surprend avec une reprise explosive de « I’m Not Okay »

Miley Cyrus a été l’une des artistes invitées de la compilation vaste et ambitieuse « The Metallica Blacklist », dans laquelle elle a fait une interprétation puissante de la chanson « Nothing Else Matters », dans laquelle elle a eu la collaboration de Robert Trujillo, Elton John et Chad Smith. Ce matériel célèbre les 30 ans de la sortie de « The Black Album », les icônes du métal ont donc compilé 35 reprises réalisées par une gamme variée d’artistes pop.