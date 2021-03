Miley Cyrus dit que travailler sur Hannah Montana lui a donné une «  crise d’identité  »

Cyrus a joué dans la sitcom Disney Channel entre 2006 et 2011, ayant même une série de top 10 américains sous le couvert du personnage principal Hannah Montana, avant de partir et de sortir de la musique sous son propre nom.

«Et en fait, le concept de la série est que lorsque vous êtes ce personnage, lorsque vous avez cet alter ego, vous avez de la valeur. Vous avez des millions de fans, vous êtes la plus grande star du monde.

«Et puis le concept était que quand je ressemblais à moi-même, quand je n’avais plus la perruque, personne ne se souciait de moi, je n’étais plus une star.

« Donc, ça m’a été percé dans la tête. Comme, sans être Hannah Montana, personne ne se soucie de toi. Et c’était le concept. »

Elle a ajouté: «Je n’ai jamais créé un personnage là où ce n’était pas moi, mais j’étais consciente de la façon dont les gens me voyaient et j’y ai peut-être joué un peu.

« Comme quand j’ai remarqué que les gens donnaient comme *** que je tiendrais ma langue. Quand ils m’ont dit: ‘Arrête de tirer ta putain de langue’, je le ferais plus.

« Plus ils vous disent de ne pas faire quelque chose … probablement plus cela aura un impact.

Luttant pour traverser la piste, on pouvait voir Cyrus baisser la tête et essuyer quelques larmes.

Elle a ensuite courageusement admis: « Chanter cette chanson, ‘Wrecking Ball’, sur le fait de se sentir complètement brisé et brisé … la souffrance de chacun est différente, même le seuil de douleur de chacun.

« Je porte beaucoup de paillettes et je porte beaucoup d’armures, et je porte aussi mon cœur sur ma manche, et il se brise beaucoup. »