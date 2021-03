Miley Cyrus dit que jouer à Hannah Montana lui a donné une « crise d’identité »

« Sans être Hannah Montana, personne ne se soucie de toi. »

Miley Cyrus a expliqué comment jouer à Hannah Montana l’a amenée à vivre une «crise d’identité».

Hannah Montana diffusé sur Disney Channel entre 2006 et 2011 et centré sur Miley Stewart (Miley Cyrus), une adolescente vivant une double vie en tant que célèbre chanteuse pop Hannah Montana. Miley Stewart garde son identité secrète pour mener une vie normale.

Bien qu’elle ait gagné une légion de fans grâce à son rôle, Miley a révélé que jouer le personnage avait un impact sur elle émotionnellement. Le chanteur de ‘Prisoner’ a tout discuté sur le podcast Rock This with Allison Hagendorf.

En mentionnant la série, Miley a déclaré: « Parlez d’une crise d’identité. J’étais devenue un personnage presque aussi souvent que moi-même. Et en fait, le concept de la série est que lorsque vous êtes ce personnage, quand vous avez cet alter ego, tu as de la valeur. Tu as des millions de fans, tu es la plus grande star du monde. «

Miley Cyrus dit que jouer Hannah Montana lui a donné une « crise d’identité ». Image: James Devaney / GC Images, Disney Channel

Elle a ajouté: « Et puis le concept était que quand je ressemblais à moi-même, quand je n’avais plus la perruque, plus personne ne se souciait de moi, je n’étais plus une star. Donc, c’était percé dans ma tête. Comme, sans être Hannah Montana, personne ne se soucie de vous. Et c’était le concept. «

Miley a ensuite expliqué comment elle devait créer une autre version d’elle-même pour réussir. Elle a poursuivi: « Je devais vraiment casser ça. Et je pense que c’est peut-être pour ça que j’ai presque parfois créé une version caractérisée de moi-même, de manière à être conscient de la façon dont les autres me voient. Je n’ai jamais créé un personnage là où il n’était pas. t moi, mais j’étais conscient de la façon dont les gens me voyaient et j’y ai peut-être joué un peu.

« Comme quand j’ai remarqué que les gens se foutaient de me tirer la langue. Quand ils me disaient, arrête de tirer ta putain de langue, je le ferais plus. Plus ils vous diront de ne pas faire quelque chose … probablement le ça va avoir plus d’impact. Et quand les gens sont énervés, ça veut dire qu’ils s’en soucient, alors ça donne envie de le faire. «



Miley Cyrus joue Hannah Montana. Image: Disney Channel

Ce ne serait pas la première fois que l’on parle des effets de jouer Hannah, cependant. En décembre, Miley a déclaré à Rolling Stone qu’elle « avait l’impression que je n’allais jamais représenter le succès d’Hannah Montana ».

