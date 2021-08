Miley Cyrus critiquée pour avoir proposé « d’éduquer et de pardonner » DaBaby après ses propos homophobes

DaBaby a récemment fait face à une réaction généralisée pour des commentaires homophobes et des remarques dangereuses sur le VIH et le sida.

Miley Cyrus est sous le feu des critiques après avoir appelé ses fans à ne pas « condamner » DaBaby et a proposé d’éduquer le rappeur à la place.

Le mois dernier (25 juillet), DaBaby a reçu un contrecoup pour avoir fait remarques problématiques sur le VIH et le sida, ainsi que des commentaires homophobes à Rolling Loud à Miami. Pendant le concert, DaBaby a déclaré :

« Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH/SIDA, allumez un briquet pour téléphone portable. Les gars, si vous ne sucez pas la bite sur le parking, allumez un briquet pour téléphone portable. »

Le rappeur de 29 ans a ensuite réitéré ses commentaires et refusé de s’excuser. Ce n’est qu’après que DaBaby a été retiré de plusieurs programmations de festivals et que plusieurs marques de premier plan ont rompu les liens avec lui qu’il a présenté des excuses à la communauté LGBTQ + dans lesquelles il a critiqué les gens pour avoir essayé de « le démolir » au lieu de l’éduquer.

Aujourd’hui, Miley Cyrus a contacté DaBaby pour l’éduquer et lui pardonner, mais son message a complètement divisé les fans.

Via Instagram, Miley a déclaré:

« En tant que membre fier et fidèle de la communauté LGBTQIA +, une grande partie de ma vie a été consacrée à encourager l’amour, l’acceptation et l’ouverture d’esprit. Internet peut alimenter beaucoup de haine et de colère et en est le noyau. d’annuler la culture, mais je crois que cela peut aussi être un lieu rempli d’éducation, de conversation, de communication et de connexion. »

Elle a ensuite poursuivi:

« Il est plus facile d’annuler quelqu’un que de trouver le pardon et la compassion en nous-mêmes ou de prendre le temps de changer les cœurs et les esprits. Il n’y a plus de place pour la division si nous voulons continuer à progresser. La connaissance, c’est le pouvoir! Je sais que je j’ai encore tant à apprendre ! »

Miley a également sous-titré le message en écrivant: « @DaBaby vérifie tes DM – j’adorerais parler et voir comment nous pouvons apprendre les uns des autres et aider à faire parti d’un avenir plus juste et plus compréhensif. »

Les nouveaux commentaires de Miley ont rapidement déclenché la division parmi ses fans. Certaines personnes l’ont félicitée d’avoir contacté DaBaby, tandis que d’autres s’inquiétaient de savoir si DaBaby était réellement sincère dans ses excuses. Une personne a tweeté : « Je suis vraiment fatigué que certains d’entre vous soient si indulgents avec les gens qui sont homophobes/transphobes, c’est tellement ennuyeux, mec. »

Une autre personne a ajouté: « C’est une chose qu’il a dit ce qu’il a dit à Rolling Loud, mais il a ensuite doublé ses commentaires et a TOUJOURS sorti cette chanson/clip musical et a déshumanisé davantage les personnes vivant avec le VIH/sida. Il ne veut pas l’éducation. Il veut votre argent.

D’autres personnes sont venues à la défense de Miley. Une personne a tweeté : « Quand comprendrez-vous enfin qu’éduquer quelqu’un est plus important que de l’annuler ? Arrêtez de traîner le défi Miley. »

Dans l’état actuel des choses, DaBaby n’a pas répondu publiquement aux commentaires de Miley. Nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

