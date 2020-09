Miley Cyrus compare Liam Hemsworth à une sucette

04.09.2020 21h17

La chanteuse Miley Cyrus parle très ouvertement des bons et des mauvais moments de son mariage brisé avec Liam Hemsworth. Elle a même comparé son ex à une sucette. Pourquoi ça?

Miley Cyrus, 27 ans, et Liam Hemsworth, 30 ans, ont passé une décennie ensemble. Le couple était en couple depuis une dizaine d’années, dont une plus longue et de nombreuses plus courtes. En décembre 2018, un mariage étonnamment petit a suivi, ce devrait être l’apogée de leur amour. Après seulement huit mois de mariage, ils ont annoncé leur séparation définitive à l’été 2019.

Lorsqu’elle est apparue à l’émission de radio “Joe Rogan Experience”, elle a réfléchi à sa relation précédente avec son ex-mari. Le chanteur controversé a déclaré que chaque fois que le couple se séparait et ravivait leur romance, cela «ressemblait à une rechute».

Liam Hemsworth était sa tétine réconfortante

Elle ne mentionne jamais Liam Hemsworth par son nom dans toute la conversation. Au lieu de cela, elle parle de «son être cher, avec qui j’ai été ensemble pendant dix ans lorsque nous avons divorcé». Mais cela montre parfaitement à qui il s’agit.

Dans la rétrospective, elle compare la dynamique de sa relation à l’époque avec une sucette. La vie quotidienne avec Liam Hemsworth l’a calmée. Elle dit: «C’était ce dont je pensais avoir besoin. Nous revenions ensemble, non pas parce que nous étions toujours amoureux, mais parce que nous nous réconfortions mutuellement. Mon cerveau disait toujours: «Oh, ça va mieux. C’est réconfortant. »».

Pas amoureux, mais la dépendance à la sécurité

En bref, le musicien décrit une situation que beaucoup de gens connaissent bien eux-mêmes. Vous savez qu’une rupture est imminente, mais vous ne pouvez pas sauter le pas. Mais si vous êtes tout à fait honnête, l’amour autrefois passionné s’est transformé en pur quotidien, en sécurité et en confort au fil du temps.

Miley continue: «Sachant que je cédais à une dépendance, la situation était bien pire. Je ne me sentais pas bien. D’accord, alors nous avons dormi ensemble. Mais après cela, je me suis senti encore plus mal. C’était comme une rechute à chaque fois que j’y retournais. “

Miley Cyrus ne se considère pas comme un méchant

À l’été 2019, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont finalement réussi à tracer une ligne. Alors que l’acteur est resté seul pendant quelques mois, la musicienne s’est immédiatement lancée dans la romance suivante. Immédiatement après que la rupture soit devenue connue, elle a passé des vacances amoureuses sexy avec Kaitlynn Carter (32 ans) en Italie. La presse était furieuse.

À ce jour, Miley Cyrus se défend contre le récit selon lequel elle a trompé son partenaire et que le mariage aurait rompu à cause de cela. Dans l’émission Joe Rogan Experience, elle a déclaré:

«Ce qui est vraiment nul, ce n’est pas que quelqu’un que j’aimais et moi avons réalisé que nous ne nous aimions pas comme nous le faisions auparavant. C’était bien. Je pourrais accepter cela. Mais je ne peux pas accepter d’être stylisé comme un méchant. … Ce n’est pas que nous étions heureux sur le tapis rouge un jour et le lendemain j’ai baisé avec ma nouvelle petite amie en Italie. Que se passe-t-il? Entre les deux, il y a eu beaucoup de temps pendant lesquels beaucoup de choses se sont passées que la presse ne pouvait pas voir. “

Miley Cyrus: Combien de temps peut-elle le prendre en célibataire?

Au cours des dernières semaines, Miley Cyrus a beaucoup parlé de découverte de soi, mais en fait plus de la façon dont elle était devenue émotionnellement dépendante des autres ces dernières années. Maintenant, elle a enfin la chance d’être célibataire et de rester un moment.

Parce que si vous regardez son portfolio de rencontres, il est facile de voir que la star est en fait dans une relation constante depuis qu’elle a 16 ans. Elle n’a jamais eu l’occasion de «se trouver» seule. Espérons qu’elle le prendra maintenant et ne se précipitera pas dans la prochaine aventure romantique dans quelques semaines pour ne pas avoir à être seule.