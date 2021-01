Miley Cyrus annonce sa performance au Super Bowl

Kenny Casque cross Kenny PERFORMANCE - GRAPHIC - WHITE BLUE RED 2021 White Blue Red

"KENNY vous propose son casque Tout Terrain le PERFORMANCE - GRAPHIC - WHITE BLUE RED :Sécurité :En polycarbonate pour sa résistance et un poids contenu annoncé à 1205g +/-50Fermeture de la jugulaire par boucle double-D la plus sécurisante du marché et la seule homologuée pour la compétitionVentilation :Event