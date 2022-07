Miles Teller voulait être intelligent avec Tom Cruise mais a perdu

Paramount Pictures

l’acteur de Top Gun : Maverick a révélé qu’il avait eu une réaction allergique mineure sur le plateau. Lorsqu’il voulait faire une blague à ce sujet, son collègue était encore plus spirituel.

©IMDBTop Gun : Maverick est le film le plus rentable de la carrière de Tom Cruise.

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la première de Top Gun : Maverick et le film continue de parler. Non seulement il est devenu l’ouverture la plus rentable de l’histoire de la carrière de Tom Croisièreavec 1,1 milliard de dollars de recettes, mais a également prouvé que lorsque les suites sont faites avec amour et dévouement, elles peuvent être encore meilleures que les films originaux.

La suite de meilleur pistolet a été joué par Tom Croisière mais aussi par des chiffres comme Jennifer Connelly et Miles Teller. C’est ce dernier qui avait un rôle plus important puisqu’il devait incarner Coqle fils de Oie que dans la première bande il avait été le meilleur ami de Maverick et était mort d’une éjection de jet ratée. Donc la chimie entre Croisière et caissier c’était crucial; de la façon dont ils s’entendaient dépendait en grande partie du succès de l’histoire.

Il semble que la relation entre les deux était si bonne qu’il y avait même de la place pour l’humour. Dans une interview avec seth meyers, Miles Teller s’est rappelé comment c’était l’une des histoires qu’il n’oubliera jamais sur le tournage de Top Gun : Maverickqui comprenait une visite chez le médecin, un bain à l’avoine et une blague dans laquelle il a perdu avec Tom Croisièrequi a été beaucoup plus rapide et perspicace que lui dans sa réponse.

+Allergie de Miles Teller

Sur le plateau de Top Gun : Maverick, Miles Teller s’est terminé un jour par une réaction allergique lors du vol d’essai avec le reste de l’équipe. Comme le rappelle le protagoniste de coup de fouetquand il est descendu du jet, il avait le corps « couvert d’urticaire de la tête aux pieds ». En effet, il a noté : « Nous avons atterri et c’était comme, ‘Mec, je ne me sens pas trop bien.’ J’avais très chaud et tout me démangeait totalement ». Pour cette raison, la production a décidé de l’emmener chez le médecin.

caissier Elle se souvient que la nuit où elle a eu la réaction allergique, elle a fini par prendre un bain à l’avoine pour réduire les démangeaisons. « J’ai la peau sensible sur tout le corps, pour être honnête »dit-il entre deux rires. Puis il se souvint : « Je suis allé chez le médecin et j’ai eu le résultat de la prise de sang. Il avait : retardateur de flamme, pesticide et carburéacteur dans le sang. Alors, j’ai pensé, ‘Attendez une minute, c’est génial.’ Le lendemain, je suis allé sur le plateau et À M il m’a dit. ‘Comment c’était, Milliers? » et j’ai dit : « Eh bien, on dirait que j’ai du carburéacteur dans les veines. » Et sans même broncher, À M Il me dit : ‘Je suis né avec ça, mec’ ».

