Miles Teller « pensait qu’il allait mourir » pendant Top Gun 2

Tom Cruise est la star de cinéma par excellence. C’est l’un de nos plus grands acteurs vivants, c’est un peu une énigme, et au cours des 20 dernières années, ses exploits sont devenus légendaires, qu’il s’agisse d’escalader le Burj Khalifa ou de conduire une moto sur une rampe massive à flanc de falaise.

Pour la plupart, il a été le principal héros d’action. On peut s’attendre à ce que ceux qui se trouvent dans son orbite s’en mêlent un peu, mais pas dans la même mesure défiant la mort – c’est-à-dire jusqu’à ce que Top Gun 2qui a poussé son casting au visage frais et leurs estomacs au bord.

« Vous descendez et à la dernière seconde vous tirez dessus, et c’est vraiment difficile pour le pilote.

« C’est quelque chose dans lequel ils s’entraînent tout le temps, mais c’était la première fois que nous faisions une manœuvre comme celle-là et j’ai complètement arrêté de jouer. J’ai regardé le sol et j’ai pensé que ça n’allait pas bien se terminer pour moi. »

Et pourtant, Teller n’a pas vomi une seule fois pendant la production du film – on ne peut pas en dire autant de ses co-stars attrapeurs de sacs.

« Donc je suis ouvert à ça, mais aussi, je me suis blessé sur certains films en faisant des choses bizarres, et quand vous avez un cascadeur parfaitement bon, je ne veux pas le mettre au chômage, vous savez ? C’est juste que je suis un gars honnête. »

Maverick l’a testé physiquement, mais ce qui était plus difficile : rester dans son personnage pendant que son crâne et sa colonne vertébrale étaient comprimés sous cinq G ; ou avoir JK Simmons menaçant de « le baiser comme un cochon » et le giflant et lui criant au visage dans Coup de fouet?