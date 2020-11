Miles et Karen Williams lancent leur propre chaîne YouTube après une saison controversée

Miles Williams et Karen Landry-Williams formaient un couple quelque peu controversé sur Lifetime’s Marié à première vue saison 11 à la Nouvelle-Orléans. Alors que Karen et Miles semblaient parfaitement assortis au début, de nombreux fans se sont demandé pourquoi Karen était si réticente à devenir intime ou affectueuse avec son mari de quelque manière que ce soit.

Au cours de la saison de quatre mois (qui a été prolongée de deux mois en raison du COVID-19), Miles et Karen ont progressé lentement et progressivement dans le développement de leur lien émotionnel. Mais ils n’ont plus fait de pas physiquement et Miles est devenu frustré par le manque d’intérêt apparent de sa femme.

Pourtant, le Marié à première vue couple a décidé de rester ensemble le jour de la décision. Depuis lors, leur relation semble prospérer – du moins à travers les médias sociaux. Karen et Miles se sont rendus sur Instagram pour se partager des odes romantiques depuis la fin de la saison.

De plus, le couple a récemment lancé sa propre chaîne YouTube, où il promet de répondre à toutes les questions brûlantes des fans sur la réalité des coulisses de Marié à première vue.

Miles a écrit que Karen et lui avaient maintenant une « base solide » pour leur mariage

Lorsque Miles et Karen ont décidé de rester mariés le jour de la décision, beaucoup Marié à première vue les fans étaient sceptiques quant à leur avenir. Certains téléspectateurs craignaient que Karen ne soit pas vraiment amoureuse de son mari – surtout parce qu’elle s’était souvent demandé s’il pouvait être le «mâle alpha» dont elle avait vraiment besoin dans sa vie.

Mais une fois la saison terminée, Miles s’est rendu sur Instagram pour partager un hommage à sa femme. Il a laissé entendre que, en particulier au milieu de la crise du COVID-19, lui et sa femme s’étaient soutenus mutuellement bien plus que ce que le monde avait pu découvrir grâce à une émission de télévision.

Dans une lettre ouverte à Karen, Miles a écrit de manière poignante: «Le monde ne saura jamais tout ce que nous avons traversé, et je l’aime un peu mieux ainsi. Nous savons ce que nous avons et je suis ravi que le monde entier voie la personne que je connais et qui me tient à cœur depuis le premier jour.

Jaillissant qu’il était «si fier» de sa femme et réfléchissant à leur «voyage» en montagnes russes ensemble, Miles a ajouté: «Nous nous sommes appuyés les uns sur les autres à travers une expérience WILD, une pandémie, et étant silencieux tout en regardant le monde réagir à ce qu’ils J’ai vu. »

Il a terminé sa lettre en félicitant Karen pour avoir montré tant de «force, courage et amour» et «bâtir une base solide pour leur mariage» malgré toutes les critiques des fans en cours de route.

Karen a remercié Miles d’avoir « partagé sa pleine personnalité » avec elle

Miles n’était pas le seul à partager quelques mots doux sur son épouse après leur Marié à première vue la saison s’est terminée. Partageant de doux clichés d’elle-même avec son mari, Karen l’a félicité pour sa force et son soutien.

Dans la publication romantique d’Instagram, Karen a jailli de la « profondeur, des rires, de l’équilibre, du respect, du partenariat et de l’appréciation » qu’elle et Miles partageaient. le Marié à première vue star a fait allusion aux difficultés qu’ils avaient traversées dans leur jeune mariage, ainsi qu’à tout ce qu’ils avaient fait pour les surmonter ensemble.

«Merci de toujours m’entendre et de me voir même quand c’était difficile», a écrit Karen dans une lettre ouverte à Miles. « Je vous remercie de me faire confiance. Merci de partager votre plein moi et de m’avoir permis de partager mon plein moi aussi. Merci d’être l’homme que vous êtes. «

Le couple a lancé sa propre chaîne YouTube

Après Marié à première vue La saison 11 s’est terminée, le couple favori des fans, Woody Randall et Amani Aliyya Randall, a ouvert leurs comptes sur les réseaux sociaux pour célébrer leur amour devant une base de fans en adoration.

Karen et Miles ont suivi les traces de leurs camarades de casting (et de leurs amis proches) en lançant leur propre chaîne YouTube commune le 18 novembre. En seulement une semaine, ils ont rassemblé plus de 26 000 abonnés, il est donc clair que de nombreux fans sont impatients pour en savoir plus sur leur histoire.

Dans une vidéo d’introduction, Karen et Miles ont déclaré qu’ils prévoyaient de créer une variété de contenu pour leurs fans. Karen espérait partager des vidéos liées à la cuisine, tandis que Miles voulait discuter de certains de ses problèmes préférés, comme le sport et la santé mentale.

Mais, bien sûr, le couple prévoyait également de mettre en évidence leur relation. Ils ont demandé Marié à première vue les fans de partager toutes leurs questions brûlantes dans les commentaires, afin qu’ils puissent partager les détails juteux des coulisses de ce que c’était que d’apparaître dans la série.

« Je suis ravi de répondre à ces questions », a déclaré Miles, laissant entendre qu’il espérait dissiper toute idée fausse que les fans pourraient avoir sur le couple, à la fois en tant qu’individus et en tant que couple. « Je suis prêt à remettre les choses au point. »

«Moi aussi», acquiesça Karen. « J’ai attendu! »

Pourtant, Miles et Karen ont remercié les fans pour leur soutien et leur gentillesse «écrasantes» au cours des derniers mois.

« Je pense que les gens aiment insister sur le négatif, mais il y a eu tellement de positif », a déclaré Miles, « et grâce à cela, nous sommes en mesure de continuer à grandir, à prospérer et à être heureux. »