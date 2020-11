Mileena montre ses fatalités, ses brutalités et plus encore dans une bande-annonce inédite de Mortal Kombat 11

Pendant la première semaine d’octobre, Studios NetherRealm confirmé ce que, depuis plus d’un an, les joueurs réclament. Mileena Oui Pluie, les deux personnages les plus demandés à atteindre via DLC Mortal Kombat 11, ont finalement été reconnus comme faisant partie de la Pack Kombat 2, étant Rambo le combattant chargé de compléter le trio de combattants qui sera ajouté au titre de combat. Ainsi, depuis, nous avons eu l’occasion de voir les trois avatars en mouvement mais, malgré le fait que La sœur de Kitana a déjà été vue dans le passé, met maintenant en vedette encore une nouvelle bande-annonce.

Cette vidéo, en particulier, est chargée de nous montrer plus de Décès, Brutalités Oui mouvements en général dont le combattant sanglant aura. Au cours du développement des images, il convient également de noter que Johnny Cage agit en tant que narrateur, indiquant ainsi que Mileena est revenue à la vie grâce à la main de Kronika après sa mort dans Mortal Kombat X aux mains de D’Vorah. Comme on pouvait s’y attendre, le Tarkatian a soif de vengeance contre ceux qui ont mis fin à sa vie en premier lieu, afin que la vidéo en question remplisse sa mission de transmettre cette soif de sang que, narrativement parlant, la guerrière possède.

Mortal Kombat 11, on s’en souvient, est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et Stadia, alors qu’il arrivera sous sa version Ultime à Xbox Series X / S et PlayStation 5. Enfin, nous nous souvenons que el Kombat Pack 2 sera effectif à partir du 17 novembre, et peut être acheté pour toutes les plates-formes pour 14,99 €.

