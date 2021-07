Mila Kunis regrette d’avoir convaincu Ashton Kutcher d’abandonner son billet pour l’espace

Regrets? Mila Kunis en a eu quelques-uns.

Plus précisément, convaincre son mari, Ashton Kutcher, que ce n’était pas une bonne idée d’être l’un des premiers à voyager dans l’espace sur un vol Virgin Galactic. Comme Kutcher, 43 ans, l’a révélé dans une récente interview, Kunis lui a dit que ce n’était pas une « décision familiale intelligente », alors il a fait ce qu’il fallait.

« Etant l’homme doux qu’il était », a déclaré Kunis, 37 ans, au magazine People dans une nouvelle interview, il a revendu le billet.

Kunis n’était pas à bord avec Kutcher allant dans l’espace, mais le temps a apparemment changé d’avis. Noel Vasquez / GC Images

Mais, dit-elle, elle a eu des doutes. Au début, quand ils se sont rencontrés, elle a encouragé l’idée qu’il soit un pionnier. Mais ensuite, leurs enfants – Wyatt Isabelle, 6 ans, et Dimitri Portwood, 4 ans – sont arrivés.

« Les années passent, puis tout d’un coup, nous avons un bébé et il se dit: » Je vais dans l’espace « », dit-elle. « Et je me suis dit : ‘C’est irresponsable, tu ne peux pas avoir… ce n’est pas ce que tu fais. Tu es un père.' »

Bien que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, et son équipage aient effectué un voyage réussi dans l’espace suborbital plus tôt en juillet, Kunis avait déjà douté qu’un tel voyage fonctionnerait.

« J’étais tellement hormonal et je me disais: » Tu ne peux pas, tu vas mourir. La chose va exploser et tu vas mourir – et tu vas me laisser avec les bébés « , » se souvient-elle avoir dit à Kutcher.

« Je sais que je déteste ça », a-t-elle déclaré à propos de la décision lors de l’interview. « De plus, je suis tellement (un fan de » Star Trek « ). Le fait que je ne l’ai pas laissé aller dans l’espace était si égoïste de ma part, mais j’étais une nouvelle maman et je me disais: » Tu ne peux pas partir moi et les bébés. Et c’est à partir de là que cette décision a été prise. »

Ce n’est pas le seul conseil qu’elle a donné à son mari, avec qui elle est mariée depuis 2015, qu’elle souhaite maintenant pouvoir récupérer. Kunis a récemment déclaré à « The Late Show with Stephen Colbert » qu’elle regrettait d’avoir essayé de l’éloigner des premiers investissements dans Uber et Bitcoin.

Voici donc l’histoire mise à jour, directement de Kunis elle-même : « Je veux que tout le monde sache que je l’aurais probablement laissé aller dans l’espace maintenant, mais maintenant c’est trop tard », a-t-elle déclaré.

