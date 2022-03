Mila Kunis et Ashton Kutcher s’engagent à égaler 3 millions de dollars en dons pour les réfugiés ukrainiens

Le couple marié a lancé une page GoFundMe «Stand With Ukraine» dans le but de collecter 30 millions de dollars (23 millions de livres sterling) pour les organisations apportant une aide aux Ukrainiens sur le terrain.

Mila Kunis et sa famille juive ont fui l’Ukraine soviétique pour les États-Unis en 1991 avant de faire ses débuts à la télévision sept ans plus tard, à l’âge de 14 ans.

Elle a déclaré dans un post Instagram: « Je me suis toujours considérée comme une fière Américaine. J’aime tout ce que ce pays a fait pour moi et ma famille.

Le transporteur de fret Flexport et l’association à but non lucratif Airbnb.org sont les deux organisations auxquelles les dons de collecte de fonds de Kucher et Kunis seront destinés.