Mila Kunis et Ashton Kutcher admettent qu’ils ne se douchent pas régulièrement et que les gens sont horrifiés

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont admis qu’ils ne se douchent pas régulièrement et Internet est sous le choc.

Rappelez-vous ce temps absolument maudit sur le TL où les gens ont commencé à admettre librement qu’ils ne se lavent pas les jambes !? Eh bien, Ashton et Mila ont fait exactement cela, mais à une échelle encore plus grande. Le couple a même avoué avoir également choisi de ne pas donner de bain à leurs enfants – Wyatt Isabelle, six ans, et Dimitri Portwood, quatre ans – régulièrement non plus.

Tout a commencé mardi (27 juillet), lorsque les acteurs ont décidé de discuter d’hygiène personnelle sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard et Monica Padman.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ashton Kutcher (@aplusk)

Dax a conseillé à Monica, qui se douche tous les jours, de ne pas se laver le corps avec du savon tout le temps. « Vous ne devriez pas vous débarrasser de toute l’huile naturelle de votre peau avec un pain de savon tous les jours », a-t-il déclaré.

Ashton et Mila ont accepté et ont toutes deux admis qu’il n’y avait pas besoin d’une bonne douche. « Je ne lave pas mon corps avec du savon tous les jours. Je lave les seins et les fentes, les trous et les semelles », a déclaré Mila – qui se lave le visage deux fois par jour. Ashton a ajouté: « Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais.

Mila, qui a déménagé aux États-Unis depuis l’Ukraine à l’âge de sept ans, a expliqué qu’elle n’avait pas eu d’eau chaude en grandissant et qu’elle ne prenait donc pas de douche aussi souvent. Maintenant adulte, elle ne prend toujours pas de douche et ne lave même pas leurs enfants. Elle a ajouté: « Quand j’avais mes enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours. Je n’étais pas le parent qui donnait le bain à mes nouveau-nés – jamais. » Ashton a poursuivi: « Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien. »

Il y a certaines choses que vous ne devriez tout simplement pas admettre – et ne pas prendre de douche en fait partie. Bien sûr, il va sans dire que certaines personnes ne peuvent pas se doucher médicalement tous les jours et ce n’est pas grave. Les experts conseillent de prendre une douche tous les jours pour être propre, même si vous faites de l’exercice, tandis que la douche excessive peut en fait être nocive.

Mais vous pouvez imaginer, Internet est assez repoussé. Comme, l’un des couples les plus aimés d’Hollywood… ne vous douchez pas ?

