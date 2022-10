Mila Kunis dit qu’elle savait que l’ascension de Jupiter ferait un flop

Le film d’opéra spatial de science-fiction L’ascendance de Jupiter n’est pas en haut de la liste des réalisations professionnelles pour Mila Kunis, Pour dire le moins. Écrit et réalisé par The Wachowskis, le film mettait en vedette Kunis dans le rôle de Jupiter Jones, une femme de ménage qui se lie avec un guerrier interplanétaire joué par Channing Tatum. Son budget était d’environ 200 millions de dollars, mais avec des critiques négatives Ascendance de Jupiter à sa sortie, le film a bombardé le box-office. C’était aussi un grand candidat aux Razzie Awards avec Eddie Redmayne récompensé par le prix du « pire acteur dans un second rôle ».





Ces jours-ci, il serait facile pour Kunis de regarder en arrière Ascendance de Jupiter comme un faux pas de carrière, mais l’attentat à la bombe était en fait quelque chose que l’actrice avait prédit dès le début. Parlant du film sur le Heureux Triste Confus podcast avec Josh Horowitz (via IndieWire), Kunis a affirmé qu’elle savait avant le début du tournage que le projet serait malheureux. Elle dit qu’elle a eu ce sentiment une fois que le budget a été réduit de moitié, ce qui a rendu évident pour Kunis que les Wachowski n’avaient plus le financement pour réaliser leur vision d’une manière qui satisferait les téléspectateurs. Ou, comme le dit Kunis :

« Quand avons-nous su [the movie would flop]? Avant de commencer la production, parce que notre production a été réduite de moitié. Et donc le budget initial était deux fois plus élevé, et vous pouvez faire beaucoup plus avec beaucoup plus d’argent, et souvent ces types de scripts ont un très bon scénario mais d’autres choses extraordinaires. Juste avant la pré-production, pour une multitude de raisons avec les studios et d’autres choses, le budget a été réduit et le film était différent… J’aurais aimé que Channing soit là parce que nous avons de bonnes histoires. »





L’ascension de Jupiter était un point bas pour Mila Kunis

Heureusement, Ascendance de Jupiter n’a pas fait dérailler la carrière de Kunis, même si les mauvaises critiques n’étaient pas amusantes à voir à l’époque. Elle est depuis apparue dans plus de films comme L’espion qui m’a largué et une paire de Mauvaises mamans films. Plus récemment, elle a pris la tête de La fille la plus chanceuse du mondeun film qui joue dans certaines salles avant sa sortie sur Netflix le 7 octobre 2022.

Pendant ce temps, les abonnés Netflix peuvent également s’attendre à voir Kunis reprendre son rôle de Jackie de Ce spectacle des années 70. Elle apparaîtra aux côtés de la plupart des autres acteurs principaux de cette série pour le spin-off Ce spectacle des années 90, et parmi ceux qui l’accompagnent se trouvera son vrai mari, Ashton Kutcher. Les deux retrouvent d’autres stars classiques de cette série comme Topher Grace, Wilmer Valderrama, Laura Prepon, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp. Le spectacle n’a pas encore de date de première mais le tournage s’est terminé au cours de l’été.