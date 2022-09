Mila Kunis crie faute sur ce spoiler de l’émission des années 90

Il a été révélé précédemment que la plupart des acteurs originaux de Ce spectacle des années 70 seront de retour pour reprendre leurs rôles dans la série de suites de Netflix Ce spectacle des années 90, mais il reste à voir ce qui se passe dans la vie de tous ces personnages dans les années 1990. Parmi ceux qui reviennent se trouve Mila Kunis comme Jackie aux côtés de son vrai mari Ashton Kutcher comme Kelso. Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp joueront le rôle de Red et Kitty Forman tandis que d’autres stars de retour incluent Topher Grace dans Eric, Wilmer Valderrama dans Fez et Laura Prepon dans Donna.





Dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, Kunis a parlé de son retour dans la série, même si elle a également laissé tomber un spoiler important tout en partageant ses réflexions sur ce qui attend Jackie. La dernière fois que nous l’avons vue, Jackie avait apparemment rompu définitivement avec Kelso en découvrant que Fez était celle avec qui elle voulait être. Comme cela sera révélé dans Ce spectacle des années 90 (ALERTE SPOIL), Jackie et Fez n’ont apparemment pas fonctionné. Kunis dit que Jackie est depuis revenue avec Kelso, et même si elle est mariée à Kutcher dans la vraie vie, Kunis pense que Jackie aurait dû rester avec Fez.

« Mon mari et moi sommes ensemble à [the new show], ce qui est bizarre parce que nous n’aurions pas dû l’être. Vous savez quoi, j’ai appelé BS, j’étais comme, ‘Mon personnage serait avec Fez.’ Je pense que j’ai fini avec Wilmer [Valderrama]le personnage. Et je me suis dit : ‘Pourquoi toi et moi sommes-nous ensemble ?’ Et aussi, il était marié quand ’70 terminé, au personnage de Shannon Elizabeth, je pense. Maintenant, nous sommes comme 20 ans – non, 16 ans plus tard, quoi que ce soit, et maintenant nous sommes mariés avec un enfant. Et j’étais comme, ‘Je ne sais pas pour celui-ci.' »

Kunis aurait peut-être préféré voir Jackie mariée à Fez, mais en fin de compte, elle est toujours satisfaite de Ce spectacle des années 90. Elle recommande la série aux fans de Ce spectacle des années 70convaincu que les personnes qui ont apprécié la série originale vont adorer les retombées.

« Quiconque a déjà regardé ou aimé Ce spectacle des années 70 en sera vraiment content. »





Ce spectacle des années 90 ramène Red et Kitty Forman

Kunis et la plupart des autres stars principales de Ce spectacle des années 70 sera présenté dans des apparitions spéciales, bien que Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp soient les principales stars de la série. Sera également en vedette un ensemble de jeunes, beaucoup dans la manière Ce spectacle des années 70 avait fait avec le casting original. Callie Haverda dirige le nouveau casting en tant que Leia Forman, la fille d’Eric de Grace et Donna de Prepon, qui passe l’été avec ses grands-parents où elle traîne avec les habitants qu’elle rencontre à Point Place, Wisconsin.

Ce spectacle des années 90 le tournage s’est terminé en juillet, mais une date de première n’a pas encore été fixée sur Netflix pour le moment. Espérons qu’une date vienne avec une bande-annonce dans un proche avenir.