Mike Will Made-It et Swae Lee se retrouvent dans un accident de voiture

Mike Will Made-It et Swae Lee auraient pu perdre la vie le soir du Nouvel An …

Le vendredi 1er janvier 2021, le producteur lauréat d’un Grammy a publié sur les réseaux sociaux pour dire que Swae Lee avait survécu à un accident de voiture potentiellement mortel.

Dans les photos publiées, il montrait une voiture blanche au total, mais Mike Will a déclaré que lui et Swae n’avaient subi que quelques bosses et contusions.

MOI ET SWAE WILLY ONT RÉALISÉ CETTE MF VIVANTE 🙏🏾🤞🏾w JUSTE UN COUPLE BRUISES, MERCI DIEU, JE FAIS ATTENTION À TOUS LES SIGNES, 2021 NOUS TOURNONS LES CITRON À LA CITRONADE TOUTE L’ANNÉE … NOUS POUVONS AVOIR ÉTÉ MORT FACILEMENT, MAIS NOUS LE FABRIQUONS AVEC JUSTE UN COUPLE BRUISE, NOUS ICI POUR UNE RAISON 👂🏾🥁 pic.twitter.com/BtFX7LBVdH – DR. MADE-IT (@MikeWiLLMadeIt) 1 janvier 2021

Ce n’est pas le premier accident dans lequel Mike Will a été impliqué, en novembre 2016, il faisait partie d’un délit de fuite, qui a endommagé son véhicule.