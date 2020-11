Mike WiLL fait appel à NBA YoungBoy et Nicki Minaj pour « What That Speed ​​Bout?! »

La nouvelle maman Nicki Minaj profite tranquillement de ses premiers mois avec son nouveau-né, mais cela ne signifie pas que ses sorties se sont arrêtées. La rappeuse est l’un des animateurs les plus travaillants du secteur, de sorte que ses collaborations peuvent toucher les services de streaming à tout moment, même si elle s’éloigne des projecteurs pour s’occuper de questions personnelles plus urgentes. Nous avons récemment reçu son remix du hit viral de Sada Baby « Whole Lotta Choppas », et maintenant sa collaboration avec NBA YoungBoy et Mike WiLL Made-It est prête à faire son apparition.

Les fans attendaient cette piste commune depuis un certain temps, donc ce n’est pas une surprise majeure d’entendre ces deux sur une chanson ensemble. Mike WiLL Made-It ouvre la voie, ajoutant un autre single de haut niveau à sa liste croissante de réalisations. Donnez « What That Speed ​​Bout?! » quelques streams et dites-nous ce que vous pensez de l’alliance entre NBA YoungBoy et Nicki Minaj.

Paroles de citations

S’il a été vu avec moi, c’est un grand regard

Word to Pop, corps fumant comme un gros contondant

Un gros d * ck, la seule chose que cette pute veut

J’ai quitté le lot, avec un gros corps, un thot épais

Tous mes négros sur place, tu peux avoir

C’est ce quarante vaccins que tu pourrais te faire tirer