Mike Tyson refuse d’exclure un combat contre Logan Paul

OK, donc l’ancien champion donne quelques points à Paul en ce qui concerne les jeunes, mais même à 55 ans, il est toujours une bête absolue et en meilleure forme que la plupart des hommes de la moitié de son âge.

Le premier de ces combats s’est terminé par un match nul controversé et KSI a remporté le deuxième combat.

Pourtant, il semble qu’il n’en ait pas fini avec toute cette histoire de boxe, que la fraternité de boxe au sens large l’approuve ou non.

Pendant ce temps, Tyson, qui n’est pas opposé à une ou deux décisions de gauche, s’est récemment battu contre son compatriote vétéran Roy Jones Jr. et leur match d’exhibition raccourci s’est terminé par un tirage au sort non officiel.

Lorsqu’on lui a demandé de combattre Paul, il en a ri et a dit: « Vous me parlez? De prendre – Peut-être. Je suis un vieil homme, vous savez? Je ne sais pas ce que je pourrais faire maintenant. »

Le dernier combat de Tyson a duré huit rounds, il peut donc encore tenir la distance, même si c’est contre un autre ancien, et a déclaré que son prochain combat serait au moins contre un » adversaire stimulant « .

Il a déclaré: « Je vais avoir un combat retour en février et nous sommes assez sceptiques quant à l’adversaire, mais ce sera un adversaire vraiment stimulant. »

Comme nous l’avons déjà mentionné, il a discuté avec l’entraîneur de Paul, Milton Lacroix, et il a déclaré: « J’ai parlé à Milton plus tôt, l’entraîneur de Logan Paul. Le combat avec Mike Tyson est plein de conneries, de rumeurs et de rien. «