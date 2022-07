Mike Tyson pense qu’il va mourir «très bientôt» à l’approche de la «date d’expiration»

Le légendaire boxeur de 56 ans dit qu’il a récemment remarqué des parties de son corps et s’inquiète du temps qu’il lui reste sur cette terre.

S’exprimant sur son Hotboxin’ podcast, Tyson a déclaré: « Nous allons tous mourir un jour bien sûr. Puis, quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage.

Il n’a pas donné plus de détails sur sa santé ou même si sa santé était préoccupante.

Iron Mike a réfléchi à la façon dont il est moins concentré sur le fait de gagner beaucoup d’argent parce qu’il pense que cela ne se traduit pas automatiquement par l’amour et le bonheur.

« Quand vous mettez de l’argent dans votre banque et que vous recevez un chèque chaque semaine et que vous pouvez vivre pour le reste de votre vie, est-ce une sécurité ? » interrogea-t-il.

Tyson est définitivement devenu plus introspectif ces dernières années et s’est ouvert sur la façon dont certaines expériences ont changé sa vie.

« C’est la raison pour laquelle je pleure, parce que je ne suis plus cette personne et qu’il me manque.