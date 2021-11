Mike Tyson dit qu’il frappait les gens qui lui demandaient des autographes

Bien sûr, ‘Iron’ Mike était connu pour avoir une séquence violente même au-delà de son étiquette ‘Baddest Man on the Planet’.

Mais, l’homme de 53 ans se sent maintenant mal à propos de son comportement et dit qu’il s’en est pris à ses fans adorés parce qu’il était mécontent.

Il a déclaré à Yahoo Finance : « Ma vie était juste misérable, j’étais hors de contrôle. Je me battais avec tout le monde. Si quelqu’un me demandait un autographe, je le frappais au visage. J’étais juste un gâchis. »

Tyson, en plus des condamnations dont nous avons entendu parler, a également été arrêté au cours de sa carrière pour coups et blessures, coups et blessures sexuels, voies de fait et voies de fait avec une arme mortelle.