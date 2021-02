Mike Tyson critique Hulu pour son biopic non autorisé

Le boxeur champion poids lourd acclamé, Mike Tyson, a appelé la prochaine série biographique de Hulu à propos de sa carrière de «détournement de fonds culturel» et de «cupidité des entreprises».

Le biopic non autorisé sur la vie du boxeur est un projet différent du film qui sera en vedette Jamie foxx et qui est actuellement en cours de développement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jamie Foxx confirme que le biopic de Mike Tyson tient toujours

Après une vie et une carrière controversées, il fallait s’attendre à ce qu’à un moment donné Mike Tyson serait représenté d’une manière ou d’une autre sur grand écran et pendant que les fans attendent de voir Foxx jouer le boxeur, Hulu publiera un biopic en 8 parties produit par Margot Robbie.

Selon un rapport de ET Canada, le boxeur a accusé la série limitée de Hulu, «Iron Mike» comme «appropriation culturelle illicite» et quelque peu insensible pendant le mois de l’histoire des Noirs, qui est motivée par «l’avidité des entreprises».

« L’annonce de Hulu faire une mini-série non autorisée sur ma vie, bien que malheureux, n’est pas surprenant. Cette annonce intervient à la veille de la disparité sociale dans notre pays et est un exemple de la cupidité des entreprises de Hulu, menée par un ton d’appropriation culturelle illicite de l’histoire de ma vie. «







Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Tyson se souvient du jour où il a découvert Brad Pitt avec son ex-femme

«Faire cette annonce pendant le mois de l’histoire des Noirs ne fait que confirmer la préoccupation de Hulu pour l’argent au sujet du respect des droits des Noirs… Hollywood vous devez être plus sensible à l’expérience noire, surtout après tout ce qui s’est passé 2020 … Mon histoire autorisée est en cours de développement et sera annoncée dans les prochains jours », a-t-il ajouté Tyson.

La série de Hulu explorer certains aspects de la carrière de Mike Tyson et les informations publiées se concentreront sur l’héritage du boxeur.