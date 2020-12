Mike Tyson confirme l’histoire qu’il a donné à Ed Lover une Bentley

Mike Tyson réagit à une valeur de 300 millions de dollars et explique pourquoi il était si généreux avec son argent.

Mike Tyson était remboursé dans la journée. Bien qu’il le soit toujours, la valeur nette du boxeur était à travers le toit dans les années 90. La rumeur dit qu’il valait 300 millions de dollars. Cependant, ce n’est pas quelque chose auquel il pense nécessairement, comme il l’a dit récemment à VLAD. Lors d’une récente interview, le légendaire boxeur et animateur de podcast fumant des bourgeons a parlé de l’histoire qu’Ed Lover a racontée une fois au sujet de Tyson lui donnant les clés d’une Bentley.

Stringer / «J’avais des voitures. L’argent ne signifiait rien pour moi. C’est comme vous l’avez dit, si j’avais 300 millions de dollars – eh bien, c’est quelque chose d’environ 300 millions de dollars – alors, qu’est-ce que 500 000 dollars auraient d’importance? Il expliqua. Ed Lover a expliqué qu’il avait précédemment demandé à Mike Tyson de venir chercher son véhicule quelque part mais que Tyson n’en était pas capable. Lover a suggéré que Tyson pourrait envoyer un de ses amis mais le boxeur a refusé. Au lieu de cela, il a offert à Lover les clés de sa Rolls Royce. Lover a expliqué qu’il était à peu près assis avec dans son ancien quartier car il était garé dans la rue. Apparemment, le directeur de Mike a rappelé plus tard pour récupérer la voiture mais Mike Tyson a dit à Lover 15 ans plus tard qu’il donné lui la voiture à garder. «J’avais juste beaucoup d’argent à l’époque. J’avais plus d’argent que n’importe qui dans notre communauté. Même les artistes, j’avais plus d’argent qu’aujourd’hui. Donc, je n’avais jamais eu d’argent avant c’est ce que tu fais quand tu n’avais jamais d’argent. Vous achetez beaucoup de cadeaux pour vous et vos amis qui n’ont jamais eu d’argent », a déclaré Tyson. Regardez le clip ci-dessous.