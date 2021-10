Mike Tyson attribue aux drogues psychédéliques le mérite de lui avoir sauvé la vie

Bien sûr, il n’est peut-être pas la meilleure personne au monde pour obtenir votre avis médical, et nous sommes en aucun cas suggérant que vous fassiez cela, mais voyons ce qu’il a à dire à ce sujet, d’accord ?

Pour être juste envers Tyson, il est clairement enthousiaste à l’idée et a même investi son propre argent dans un investissement dans Wesana Health, une société de biotechnologie spécialisée dans les psychédéliques médicinaux.

Il s’est impliqué dans le monde des drogues hallucinantes lorsqu’il était un jeune enfant à New York dans les années 1970, mais il a eu une mauvaise passe.

S’adressant à Forbes, il a expliqué: « J’ai fait de l’acide au début de ma vie et ce fut une mauvaise expérience, je ne l’ai plus jamais fait. Je l’ai fait une fois dans ma vie quand j’avais onze ans. »

Cependant, plus tard dans la vie, il a revisité les substances et pense maintenant qu’elles sont excellentes.

Entre ces expériences, il a remporté le championnat du monde et remporté 50 combats sur 58, devenant ainsi considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps.

Tyson a poursuivi: « En vieillissant, j’ai découvert le crapaud, puis j’ai fait divers médicaments à base de plantes et d’animaux. »

Depuis qu’il a commencé à utiliser ces substances, il a déclaré qu’il ne serait plus jamais le même.

L’homme de 55 ans a déclaré : « Vous voyez à quel point ma vie a changé il y a cinq ans ? J’étais junkie il y a cinq ans. Je ne pensais même pas que je pourrais survivre. Ensuite, j’ai été initié à la médecine animale et végétale.

« Avant, tu lisais toujours à mon sujet dans les journaux, faisant quelque chose de négatif. Maintenant, qu’est-il arrivé à ce type ? Tu ne me vois plus faire la fête. Ce n’est plus ma vie.