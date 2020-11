Mike Tyson a eu du mal à se débrouiller avec lui-même après sa perte historique contre Buster Douglas

La défaite choquante de Mike Tyson contre Buster Douglas restera à jamais l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe. Personne ne s’attendait à ce que Tyson, alors invaincu, perde face à Douglas, que beaucoup de gens jugeaient surclassé.

Quoi qu’il en soit, comme le veut l’histoire, Douglas a éliminé Tyson et a remporté le championnat incontesté des poids lourds. Après la défaite historique, Tyson a eu du mal à se faire face, sachant qu’il n’avait pas fait de son mieux.

Mike Tyson a sous-estimé Buster Douglas

Avant le match, Tyson n’a pas fait grand-chose pour se préparer. Il avait relâché sa formation et était devenu consommé par les excès de son style de vie riche. Tout le monde supposait que Douglas ne ferait pas le poids face à Tyson, ce qui aurait peut-être un peu trop gonflé l’ego de Tyson.

Tyson a rappelé à quoi ressemblait l’énergie du combat dans un clip d’un épisode de Hotboxin avec Jason Lee. Selon Tyson, tout le monde s’attendait à ce qu’il «tue Douglas facilement», et Lee a affirmé qu’il planifiait l’after-party avant même que le combat ne commence.

«Je suis effrayé, je suis f-ing les femmes de chambre et merde, je vais frapper ce n-a dehors,» dit Tyson. «J’ai frappé n – comme ça a frappé [Douglas] en dehors. … Comme nous le savons, cela ne s’est pas produit, non? Et maintenant, vous devez gérer cela. Avec toi-même. »

Buster Douglas a battu Mike Tyson dans un bouleversement choquant à Toyko

Les analystes de boxe prévoyaient que le match ne durerait pas plus de 90 secondes, mais tout le monde allait être surpris. Lorsque le match a commencé, quelque chose n’allait clairement pas. Tyson ne ressemblait pas à lui-même et Douglas avait l’air vif.

Douglas a parcouru la distance avec Tyson, gardant le contrôle du combat tout au long de la plupart des rounds. Au 10e tour, Douglas a assommé Tyson pour la première fois de sa carrière, mettant fin au match par décompte.

Le monde a été choqué et de nombreux fans ont été dévastés de voir Tyson perdre de manière aussi dramatique. Douglas est devenu le champion incontesté des poids lourds, mettant fin à la séquence invaincue de Tyson dans le processus.

Tyson a eu du mal à faire face à la défaite contre Buster Douglas

Au cours de la même interview avec Lee, Tyson a admis qu’il était très difficile pour lui de surmonter sa perte contre Douglas.

« Oh oui. Ouais, tu es arrogant, f-ing n-a, qui penses-tu que tu es? Dit Tyson. «Pensez-vous vraiment que vous êtes Dieu, ma mère… euh? Vous êtes un n-érudit qui vient d’apprendre à vous battre, vous êtes un morceau de s inapprécié. C’est comme ça que tu le traites? Vous ne travaillez pas, vous ne vous entraînez pas? Tu dois gérer ça.

Mike Tyson dit: « Ce qui peut mal tourner, ira mal »

Bien que Tyson lui-même ait été dévasté au moment de sa perte, il a maintenant une perspective différente. Il comprend que la vie est imprévisible et que vous pouvez être trop à l’aise dans n’importe quelle situation.

«Écoutez, ce qui peut mal tourner, ira mal», a déclaré Tyson. «… C’est la possibilité, c’est toujours une possibilité. Les êtres humains sont voués à l’échec. Ils sont voués à l’échec, c’est garanti. Ouais, il n’y a aucun doute là-dessus, mais quand est-ce que ça va être? Mais continuez à parier, ça va arriver.

Battre Mike Tyson est la gloire de Buster Douglas

La défaite choquante de Douglas contre Tyson est devenue le point culminant de sa carrière. Il a perdu le titre contre Evander Holyfield 8 mois plus tard et n’a jamais retrouvé l’estime qu’il avait peu de temps après.