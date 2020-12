Mike ‘The Situation’ et Lauren Sorrentino partagent le sexe de bébé avec des fans

Mike «The Situation» et Lauren Sorrentino accueillent un bébé dans le monde en mai 2021. Aujourd’hui, les «Situations» ont annoncé le sexe de Baby Sorrentino.

En 2019, Lauren a expliqué comment elle avait fait une fausse couche. Mais comme le disent les Sorrentins, «le retour est toujours plus grand que le revers.» Pendant les vacances de Thanksgiving cette année, Mike et Lauren ont partagé une bonne annonce avec les fans.

«Nous avons une situation de bébé», Big Daddy Sitch partagé sur Instagram la semaine de Thanksgiving 2020.

«Notre plus grande bénédiction est en route», a déclaré Lauren sur son compte Instagram. L’annonce du bébé du Sorrentino mettait en vedette l’heureux couple avec la mascotte de la famille, Moïse, et un message dans la farine qui disait: «Bébé Sorrentino mai 2021».

«Gym Tan Nous allons avoir un bébé», Mike a sous-titré une série de photos sur Instagram. Lauren a partagé des sentiments similaires sur le compte Instagram qu’elle a créé pour sa grossesse, It’s Baby Situation.

« C’EST OFFICIEL – JE SUIS UN BÉBÉ GARÇON! » Lauren a légendé les photos.

Mes parents attendaient de voir s’ils pouvaient organiser ma première soirée pour la révélation, mais à cause du mot C, ils ont décidé d’être en sécurité, surtout pour moi, et de l’héberger virtuellement! S’il vous plaît, partagez tous vos conseils pour bébé garçon et vos endroits préférés pour acheter de jolis vêtements pour bébé car ma maman a hâte de magasiner pour moi! Mama & Daddy sont ravis et Mama est sur le point de commencer à planifier la crèche! A la semaine prochaine.