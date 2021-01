Mike Shinoda produira de la musique de fans en direct sur Twitch | 45S

Un grand soutien vers la chose la plus importante pour un artiste, les adeptes. Bonne nouvelle pour les fans de Mike Shinoda: le chanteur a confirmé qu’il se rapprocherait de son public via la plateforme Twitch afin de produire la musique qu’ils lui présentent.

A travers le hashtag #ShinodaProduceMe, le membre de Linkin Park a décidé de donner plus de détails sur son compte Instagram pour le plus grand plaisir de tous.

«D’ici 2021, je voulais trouver un moyen de redonner à ma formidable communauté en ligne. Je recherche des chanteurs, des rappeurs et des auteurs-compositeurs qui ont besoin d’aide pour passer au niveau supérieur », dit-il.

«Si je trouve quelqu’un de super, je produirai son morceau en direct sur ma chaîne Twitch. Il n’y a pas de concours formel, seulement une intention. Les fans de Twitch m’aideront à trouver les bons chanteurs », dit-il.

Cependant, il précise que pour en faire partie, la personne doit répondre à certaines exigences.

«Mes seules règles sont; Je ne ferai pas le chant, je voudrais que l’artiste ne contribue qu’à la voix et à un seul instrument, pas de sortie, seulement la chanson, et que la piste soit entre mes mains jusqu’à ce que je me sente comme si c’était fait ».

Pour plus d’informations, vous pouvez entrer son compte Twitch et voir la vidéo qui se trouve sur ses réseaux sociaux.