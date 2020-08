Mike Pence officiellement nommé pour un second mandat de vice-président

Mike Pence a été officiellement adopté comme vice-président républicain de Donald Trump en 2020, les républicains apportant un soutien unanime.

L’ancien gouverneur de l’Indiana, qui a un bilan épouvantable sur les droits des LGBT + avant et pendant sa vice-présidence, a été réaffirmé comme vice-président de Trump à la Convention nationale républicaine lundi après des premières spéculations selon lesquelles il pourrait être retiré du ticket en faveur de Nikki Haley. s’est avéré faux.

Les 336 délégués ont voté par acclimatation pour réadopter Pence en tant que candidat à la vice-présidence, avant la renomination de Trump, avec une ovation debout lorsqu’elle a été adoptée.

La confirmation met en place un affrontement très attendu entre Pence et le tueur de feu démocrate Kamala Harris, un ardent défenseur des droits des LGBT +.

Les partisans sont impatients de voir prendre Harris Pence à la tâche sur son bilan d’une manière que Tim Kaine, candidat au VP de 2016 offensivement inoffensif des démocrates, n’a pas réussi à faire même une fois lors de son débat en tête-à-tête avec Pence.

Harris et Pence débattront le 7 octobre, au cas où vous voudriez passer des commandes en vrac de pop-corn à l’avance.

Communauté LGBTQ, le choix ne pourrait être plus clair: C’est soit Kamala Harris:

-mariages homosexuels en 2004

– thérapie de conversion hors-la-loi aidée, défense contre la panique gay / trans

– combattu 4 parents LGBT Ou Mike Pence:

-Thérapie de conversion prise en charge

-Lutté contre le mariage gay, ENDA 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/JYpvXMgbcZ – 🏳️‍🌈 Madame VP Harris 🏳️‍🌈 💛🐝 🥁 (@Burkmc) 24 août 2020

Avançons rapidement jusqu’au moment où @KamalaHarris fait de la viande hachée de Mike Pence. – Un citoyen inquiet (@ThePubliusUSA) 24 août 2020

.@KamalaHarris va placer Mike Pence sur une scène mondiale. https://t.co/dWcgXrgR2y – Dr Jack Brown (@DrGJackBrown) 24 août 2020

En réponse à l’affirmation par la Cour suprême des protections contre la discrimination LGBT + en juin, Pence a promis d’empiler les tribunaux avec encore plus de conservateurs si Trump est réélu pour un deuxième mandat.

Il a déclaré: «Joe Biden envisage de nommer des juges militants qui légiféreront à partir du banc, mais la semaine prochaine, le président Trump nommera son 200e juge à nos tribunaux fédéraux, tous des juristes conservateurs qui défendent les libertés divines consacrées dans notre constitution, comme la liberté d’expression, la liberté de religion, et le deuxième amendement le droit de garder et de porter des armes.

«Avec quatre ans de plus, ce président nommera encore plus de juges. Et comme nous l’avons appris la semaine dernière, nous avons besoin de juges plus conservateurs à la Cour suprême des États-Unis.

Mike Pence est un féroce opposant de longue date aux droits des LGBT +.

Les croyances anti-LGBT de Pence ont persisté tout au long de sa carrière – assis au cœur de son idéologie et de sa politique bien avant qu’il n’entre sous les projecteurs nationaux en tant que vice-président de Trump en 2016.

En tant que chef du groupe de réflexion de droite Indiana Policy Review Foundation dans les années 1990, Pence s’est opposé aux efforts visant à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Des coupures de presse découvertes par KFile de CNN ont révélé que Pence affirmait que l’homosexualité était «un choix», alors qu’il luttait contre les efforts visant à protéger les homosexuels de la discrimination.

Il a expliqué: «La grande majorité de la communauté psychologique dit que l’homosexualité est au minimum un choix de l’individu et, au maximum, un comportement appris.

Alors que Pence était en charge de l’Indiana Policy Review, le groupe a attaqué un salon de l’emploi pour les journalistes gays, affirmant qu’on ne pouvait pas leur faire confiance parce que «gaydom» est une «condition pathologique».

Le groupe a également attaqué les homosexuels qui servent dans l’armée, affirmant: «On sait qu’ils sont porteurs de taux extrêmement élevés de maladies en raison de la nature de leurs pratiques sexuelles et de la promiscuité qui caractérise leur mode de vie.»

Pence a également siégé au conseil d’administration de l’Indiana Family Institute, un groupe de pression anti-LGBT +.

Sa première candidature à un poste comprenait un engagement de “ guérison ” gay

En 2000, Pence a publié un manifeste électoral demandant que le financement de la prévention du VIH / SIDA soit drainé des «organisations qui célèbrent et encouragent les types de comportements qui facilitent la propagation du virus VIH», une référence apparente aux groupes inclusifs LGBT +.

Pence a plutôt appelé au financement «d’institutions qui fournissent une assistance à ceux qui cherchent à changer leur comportement sexuel», ce qui a longtemps été interprété comme une approbation de la pratique de la thérapie de «guérison» des gays.

Pence nie maintenant avoir préconisé la thérapie de conversion, les porte-parole décrivant la suggestion comme «manifestement fausse» et affirmant qu’il était simplement intéressé par la promotion de rapports sexuels protégés.

Cependant, il n’a pas fait grand-chose pour corriger l’interprétation publique de ses propos jusqu’à ce qu’il devienne vice-président.

Au Congrès, il a mené des attaques contre l’égalité LGBT +.

Au Congrès, Pence s’est opposé à plusieurs reprises aux protections contre la discrimination LGBT +.

Siégeant à la Chambre des représentants de 2001 à 2013, Pence a voté à plusieurs reprises pour rejeter les lois sur les crimes de haine et les protections contre la discrimination pour les personnes LGBT +, et a co-écrit un projet de loi visant à modifier la Constitution américaine pour interdire le mariage homosexuel.

Expliquant pourquoi il s’opposait aux protections contre la discrimination, Pence a déclaré au Congrès: «Si un employé garde une Bible dans son box, si un employé affiche un verset biblique sur son bureau, cet employé pourrait être déclaré par un collègue homosexuel comme étant en train de créer un travail hostile. environnement.”

Il s’est également fermement opposé à l’abrogation de Don’t Ask Don’t Tell, qui interdisait aux homosexuels de servir ouvertement dans les forces armées.

S’exprimant en 2010, il a déclaré: «Je crois que le peuple américain ne veut pas que l’armée américaine soit utilisée pour faire avancer un programme politique libéral, en particulier lorsque les hommes et les femmes qui servent dans notre armée n’ont pas eu leur mot à dire sur la question. .

«Il ne fait aucun doute que l’intégration de l’homosexualité au sein de l’armée en service actif aurait un impact sur la cohésion de l’unité, un impact sur l’état de préparation.

En tant que gouverneur de l’Indiana, Mike Pence a poussé une loi anti-LGBT +.

Le mandat de Pence en tant que gouverneur de l’Indiana, de 2013 à 2017, a été dominé par la controverse sur sa “ loi de restauration de la liberté religieuse ”, qui permettait aux religieux et aux entreprises de citer leur conscience comme moyen de défense dans les litiges juridiques.

L’adoption de la loi, qui allait bien au-delà des protections juridiques dans d’autres États, a conduit à un boycott à l’échelle nationale de l’Indiana et à une série de poursuites judiciaires de la part de groupes LGBT +.

Pence a semblé incapable de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il devrait être légal de licencier des gens en raison de leur sexualité.

Lors d’une interview en 2016, on a demandé à Pence: «Oui ou non: pensez-vous que les homosexuels et les transgenres devraient pouvoir être licenciés de leur travail uniquement pour cette raison?»

Après un silence gênant de dix secondes, Pence a répondu: «C’est un grand privilège d’être votre gouverneur.»

En tant que gouverneur, Pence a également tenté de renforcer l’interdiction par l’État du mariage entre personnes de même sexe avec une loi de 2013 qui en faisait un crime de «célébrer sciemment un mariage d’individus à qui il est interdit de se marier».

Il a également imposé des coupes dans le dépistage du VIH et une interdiction des échanges de seringues, menant à la pire épidémie de VIH / sida de l’histoire de l’Indiana, déclenchant une intervention des Centers for Disease Control and Prevention.

À la Maison Blanche, il a discrètement dirigé les efforts pour faire reculer les protections des droits des LGBT +.

Un rapport de 2018 a révélé que Pence avait joué un rôle central dans les mesures prises par l’administration Trump pour démanteler les protections des droits civils des personnes LGBT +.

Le rapport alléguait que Pence était à l’origine d’un décret exécutif divisionniste visant à légaliser les formes de discrimination religieuse contre les personnes LGBT +.

Pendant ce temps, Pence a ouvertement exprimé son soutien à la décision de l’administration Trump d’interdire aux ambassades américaines de voler sous des drapeaux arc-en-ciel, en précisant: «C’est la bonne décision. Je soutiens cela.

Le vice-président entretient des liens étroits avec les groupes haineux anti-LGBT + et a riposté aux «attaques» contre sa femme, Karen Pence, pour avoir enseigné dans une école qui discrimine les enfants homosexuels.