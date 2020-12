Mike Pence lu par Randy Rainbow après avoir reçu le vaccin COVID-19

Mike Pence a reçu le COVID-19 le vendredi 18 décembre – et le comédien gay Randy Rainbow l’a lu dans la saleté. (Doug Mills-Pool / Getty)

Le comédien gay Randy Rainbow a lu le futur vice-président Mike Pence comme de la saleté – et Twitter gay est là pour cela.

Pence est largement vilipendé par les personnes queer pour ses opinions anti-LGBT +, y compris son opposition farouche au mariage homosexuel et son soutien à la thérapie de conversion.

Le vice-président, qui a affirmé que la panique à propos d’une deuxième vague de coronavirus avait été «exagérée» en juin, a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 à la télévision en direct vendredi (18 décembre) – et Randy Rainbow n’a pas manqué sa chance mettre le couteau dedans.

Partageant une photo de Pence recevant le vaccin, Randy Rainbow a écrit: «Le vice-président Pence est vraiment courageux. La plupart des hommes gais avec ces bras ne passeraient jamais sans manches à la télévision nationale. »

D’autres n’ont pas tardé à intervenir avec leurs propres blagues aux dépens de Pence.

Je pensais qu’il prierait juste, je suis confus – Werner (@iMcTweet) 18 décembre 2020

Alors que d’autres remettaient en question sa gestion de la pandémie de coronavirus et se demandaient pourquoi il devrait être parmi les premiers à se faire vacciner.

Il a nié que cela existait, n’a jamais porté de masque et n’a pas aidé un seul citoyen mais oui, donnez-lui le vaccin … OH Amérique … vous êtes tellement fou … – Dizzzneyland (@Dizzneyland) 18 décembre 2020

Aucune de ces personnes ne devrait être vaccinée avant tout le monde. Ils ne serviront que 31 1/2 jours de plus. ils ont menti à propos de C19. Ils ont eu des événements super épandeurs. Ont prêché contre les masques. Et maintenant, leur plan d’immunité assassine a été révélé avec de la documentation. – Midge McCoy🌊 (@ mccoym01) 18 décembre 2020

Mike Pence a longtemps été considéré comme un ennemi de la communauté LGBT + par de nombreuses personnes queer – et le vice-président n’a pas hésité à exprimer ses opinions anti-LGBT +.

Mike Pence est un ennemi de la communauté LGBT +

Il est peut-être le plus vilipendé pour son soutien à la thérapie de conversion, une pratique dangereuse et discréditée qui a été rejetée par toutes les organisations médicales et de santé mentale traditionnelles depuis des décennies.

Sur le site Web archivé de la campagne du Congrès de 2000 de Pence, il a suggéré que le financement des programmes de prévention du VIH devrait être suspendu et plutôt détourné vers des organisations qui «fournissent une assistance à ceux qui cherchent à changer leur comportement sexuel».

Tout en faisant campagne pour devenir vice-président, il a refusé à plusieurs reprises les demandes de désaveu des commentaires ou de clarification de son point de vue.

Après avoir été élu, il a tenté de réécrire l’histoire, affirmant qu’il n’avait jamais réellement soutenu la pratique – même si son site Web avait directement appelé à la thérapie.

Il a également été un fervent partisan de la «liberté religieuse» et a voté contre les droits des LGBT + tout au long de sa carrière politique.

Lors d’une interview en 2016, il n’a pas été en mesure de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il devrait être légal de licencier des personnes en raison de leur sexualité.

«Oui ou non: pensez-vous que les gays et transgenres devraient pouvoir être licenciés de leur emploi uniquement pour cette raison?» lui a-t-on demandé. Après un silence gênant de dix secondes, Pence tenta de caler, répondant: «C’est un grand privilège d’être votre gouverneur.