Mike Nash, designer d’Horizon Zero Dawn, décède à l’âge de 36 ans

Horizon Zero Dawn est un grand succès pour ça Playstation 4 est devenu et a inspiré de nombreux joueurs à travers le monde. Malheureusement, un créateur qui a joué un rôle clé dans l’aventure d’Aloy est aujourd’hui décédé très jeune.

Le designer très talentueux d’Horizon Zero Dawn est malheureusement décédé

Le designer Mike Nash est décédé subitement – et il n’avait que 36 ans. La cause du décès n’est pas encore connue. L’artiste reste dans la mémoire du monde du jeu vidéo, notamment grâce à son travail sur «Horizon Zero Dawn».

Mike Nash était connu pour les machines d’Horizon Zero Dawn: Nash a contribué à faire de « Horizon Zero Dawn » le titre que nous pouvons découvrir sur PlayStation aujourd’hui – et à rendre le jeu si réussi.

Il était spécialement pour ça Dessins de créatures et de bêtes mécaniques responsables qui peuplent le monde du jeu post-apocalyptique et magnifique. Les machines contre lesquelles le protagoniste Aloy se bat sont probablement incontestées aspect le plus frappant de toute l’aventure d’action.

Gavriil Klimov, un collègue et ami de Mike Nash, partage les mots suivants:

«Mike Nash était un travailleur acharné qui consacrait ses heures à aller de mieux en mieux et à faire le meilleur travail possible. Malheureusement, Mike nous a quittés et est décédé. «

Des designs fantastiques révélés: En mémoire, Klimov a publié sur Twitter de nombreux designs de Mike Nash qui n’ont jamais été rendus publics auparavant. Cela inclut les machines de « Horizon Zero Dawn » comme ça Gardiens, long cou et brouteurs (vu ci-dessous).

Pour ceux qui ne le savaient pas, Mike a créé de nombreux designs emblématiques au cours de sa carrière. Ie il est celui qui a conçu certains des plus célèbres #HorizonZeroDawn créatures mech. Ce sont également des sculptures ZBrush. C’est vraiment triste de savoir que quelqu’un d’aussi talentueux est décédé si jeune. pic.twitter.com/xwCatvEwek – Gavriil Klimov (@gavriilklimov) 21 janvier 2021

La page ArtStation de Mike Nash montre plus de designs. Par exemple, d’une mâchoire de tonnerre ou d’une griffe de feu.

Horizon Forbidden West sort cette année

Avec Horizon interdit ouest le successeur de « HZD » sortira cette année. On ne sait pas dans quelle mesure Nash est impliqué dans la suite, mais il a certainement été autorisé à y incorporer ses idées.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Mike Nash.