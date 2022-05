Mike Myers revient en tant que Shrek dans la nouvelle série Netflix

Après quatre films et plus de 20 ans, Mike Myers est de retour en tant que voix de Shrek dans une nouvelle série Netflix intitulée Le Pentaverate.

L’accent écossais appartenant à l’ogre le plus aimé du monde serait reconnaissable n’importe où, mais il est bien sûr le plus à l’aise dans les quatre films DreamWorks aux côtés de ceux de Donkey, Fiona et Puss in Boots.