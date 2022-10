Mike Myers joue dans un bref nouveau clip d’Amsterdam

de David O. Russell Amsterdam présente l’un des meilleurs castings d’ensemble de mémoire récente, y compris des acteurs talentueux tels que Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington dans les rôles principaux. Cependant, les personnages secondaires ont tout autant de pouvoir de star, avec Mike Myers étant l’un de ces acteurs à apparaître dans le film. Nous avons enfin eu un bon aperçu de son personnage, Paul Canterbury, dans un nouveau clip publié par 20th Century Studios, et les fans ne peuvent qu’espérer qu’il jouera un rôle de premier plan tout au long du film.





« Boit sur moi … littéralement », dit Canterbury après avoir rencontré les trois personnages principaux. Le film suit un trio d’amis qui, après avoir été témoins d’un meurtre, sont accusés et découvrent l’un des complots les plus scandaleux de l’histoire américaine. On suppose que ce clip a lieu après le meurtre, alors que le personnage de Robbie, Valerie Voze, demande l’aide de Canterbury. Il apporte une boîte d’yeux de verre pour Burt Berendsen de Bale avant de recevoir une éclaboussure au visage d’un homme le traitant de tricheur. Le clip complet peut être trouvé ci-dessous.

Amsterdam étoiles Alessandro Nivola, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Taylor Swift, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Rami Malek, Robert De Niro et Andrea Riseborough aux côtés de Mike Myers et des principales stars. Les fans peuvent voir le dernier film de David O. Russell, qui arrivera dans les salles le 7 octobre.





Christian Bale a adoré travailler avec ses co-stars

Ateliers du 20ème siècle

Christian Bale a travaillé avec un talent sans fin tout au long de son illustre carrière. Cependant, lors d’une interview avec ScreenRant, Bale a parlé de travailler avec des co-stars et pourquoi il aimait John David Washington bien qu’il ne soit pas familier avec sa carrière jusqu’à présent.

« Ouais, ils sont tous les deux des acteurs absolument stellaires et merveilleux, et ils jouent des personnages incroyables. Margot est cette force de la nature, et Valérie est une force de la nature », explique Bale. « Valérie est basée sur ces différents artistes; ces artistes Dada de l’époque. Et JD est dans un endroit merveilleux, parce que c’est un acteur incroyablement expérimenté et qu’il a aussi une grande expérience de la vie. Nous commençons à le voir davantage, mais vous ne Je ne sais pas grand-chose sur lui, ou du moins je ne le sais pas encore. » Il continue en disant qu’il aime le personnage de Washington et le pacte d’amitié qu’ils ont créé en Amsterdam. « Et donc c’est un tel plaisir de le voir dans ce film et de le voir comme Harold. Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux deux et de créer ce triangle d’amis qui ont un pacte et une amitié que je Je pense que la plupart des gens vont regarder et dire : « Je veux avoir cette amitié. » »

Christian Bale est un collaborateur fréquent de David O. Russell, car le couple a travaillé sur quelques films, dont agitation américaine et Le combattant. Maintenant, nous pouvons voir plus de Bale, Robbie et Washington, car leur chimie semble exceptionnelle après Amsterdam. Les fans peuvent voir le film, disponible le vendredi 7 octobre prochain, dans les salles.