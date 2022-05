Mike Myers adore jouer Shrek, serait « ravi » de continuer le rôle

L’acteur et comique vétéran Mike Myers n’a pas manqué de personnages joués tout au long de sa carrière, venant d’ajouter huit autres rôles à son nombre total avec sa nouvelle série Netflix Le Pentaverate. Quoi qu’il en soit, l’ogre animé Shrek du Shrek films est un personnage qui se démarque pour Myers. Il a exprimé Shrek dans quatre longs métrages distincts au cours des années passées, mais si cela ne tenait qu’à Myers, il y aurait un nouveau Shrek filmer chaque année.

Myers l’a dit dans une nouvelle interview vidéo avec GQ qui le voit réfléchir à ses différents rôles de carrière. Il parle d’abord de donner vie au personnage avec son accent écossais familier, une décision qui est venue de Myers car il avait une certaine idée en tête de la façon dont l’ogre devrait sonner. Myers explique qu’il est allé avec un accent écossais car il aime le peuple écossais et a estimé que cette voix aiderait à faire ressembler Shrek à un ogre de la classe ouvrière.

« Pour moi, la forme euro-centrée qu’est le conte de fées est vraiment une question de classisme. Quand j’ai été approché pour faire Shrek, je l’ai fait à l’origine en tant que Canadien et je l’ai réenregistré en Écossais parce que, pour moi, c’est la classe la plus ouvrière. Mais aussi, aussi, j’ai un amour pour le peuple écossais. J’ai une ascendance écossaise. Je suis principalement anglais, mais Liverpool est le bassin de vie entre l’Écosse, l’Angleterre et l’Irlande.