Mike Mignola fait l’éloge du nouveau scénario du film Hellboy

Quelques semaines se sont écoulées depuis que Millennium Films a annoncé que Hellboyle légendaire personnage de Dark Horse créé par Mike Mignola, ferait son retour triomphal à l’écran après l’échec brutal de la version 2019, mettant en vedette Choses étranges et Studios Marvel étoile David Harbour.





Quelques jours après l’annonce, la société de production a confirmé Jack Kesy (Deadpool 2) en tant que chef de file sous la direction de Brian Taylor (Cavalier fantôme). La nouvelle histoire adaptera l’un des arcs d’histoire les plus récents du personnage, L’homme tordu. L’histoire suit un Hellboy qui rencontre une entité maléfique dans les Appalaches rurales dans les années 1950.

L’idée de Taylor est de s’éloigner des versions précédentes pour présenter un film classé R, un conte d’horreur populaire plus proche du matériau source. Et il semble que Mignola soit plus que satisfait de ce qu’ils font, comme il l’a révélé à Variety :

« Son intention est de faire un film d’horreur, donc ça va être sympa. Ça va être intéressant. J’ai lu le nouveau brouillon du scénario hier, et oui, c’est définitivement R. C’est le premier script Hellboy que je lis et Je me suis dit « Oh, c’est un film d’horreur », c’est ce que je voulais. Taylor n’a pas la réputation d’être un réalisateur de films d’horreur. Mais, jusqu’à présent, nous avons eu deux réalisateurs de films d’horreur qui ont fait des films Hellboy et nous avons Je n’ai jamais eu de film d’horreur. »





Mike Mignola sur Pourquoi l’homme tordu est le bon choix

Bandes dessinées Dark Horse

Dans cette même interview, Mignola a également expliqué comment il pensait que tout ce qui concernait Hellboy devrait être fait et pourquoi L’homme tordu est une excellente histoire à adapter :

« Pendant des années, nous avons dit, si vous voulez faire un film Hellboy, faites-le petit. Et l’histoire parfaite pour le faire est ma préférée, « The Crooked Man ». Je pense que c’est l’une des meilleures choses que j’ai jamais écrites. C’est magnifiquement illustré par Richard Corben, et c’est une histoire solide qui n’implique pas un million de personnages différents. En fait, tout le monde était d’accord dès le début, « Oui, nous voulons faire celui-là. » En termes de budget, c’est bien parce que c’est une histoire à petit budget. Ce n’est pas l’origine Hellboy. Ce n’est pas Hellboy qui sauve le monde. Ce n’est pas énorme. C’est une petite histoire d’horreur folk subtile et sombre.

Hellboy est un super-héros fictif qui est apparu pour la première fois dans San Diego Comic-Con Comics # 2 en août 1993. Il travaille pour le BPRD, une agence non gouvernementale internationale, et se bat contre les forces obscures, notamment les nazis et les sorcières. Il apparaît dans une série de nouvelles enracinées dans le folklore, les magazines de pâte à papier, les aventures vintage, l’horreur lovecraftienne et la fiction d’horreur.