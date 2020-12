Mike Lindell de MyPillow explique la théorie de la fraude électorale sauvage au rassemblement pour Donald Trump

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a présenté des théories farfelues sur la fraude électorale tout en s’exprimant lors du rassemblement pour Donald Trump, samedi.

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a pris la parole lors du rassemblement pour Donald Trump à Washington DC, samedi, et a expliqué une théorie bizarre sur la façon dont la présidence a été volée à Donald Trump à la suite d’une fraude électorale. Lindell a expliqué que Biden a obtenu «1,2 voix pour chaque vote», tandis que Trump a obtenu «0,66». Il a même suggéré qu’il y avait tellement de votes pour Trump que cela «a cassé les algorithmes des machines». À partir de là, il a expliqué que même Fox News avait aidé Biden à voler les élections: «Pourquoi pensez-vous que Fox a déclaré l’Arizona avec seulement 14% des voix?» Dit Lindell. «Ils étaient dedans. Je suis serieux. Ils devaient y participer. Vous ne savez pas ce genre de choses. Il a continué à suggérer qu ‘«ils» devraient aller en prison «lorsqu’ils le sauraient». Le virage contre Fox News est la conséquence d’une réprimande plus large du Parti républicain dans son ensemble pour ne pas en faire assez pour garder Trump au pouvoir. « Détruisez le GOP! Détruisez le GOP! » la foule a scandé à un moment donné pendant le rassemblement. Melissa Carone, dont le témoignage concernant la fraude électorale avec Rudy Guiliani est devenu viral, a également pris la parole lors du rassemblement. «Je n’abandonnerai pas ce combat. Je vais continuer à exposer la fraude que j’ai vue. Et nous gagnerons cela », a déclaré Carone. «Nous allons le reprendre. C’était une élection volée. [Via]