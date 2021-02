Mike Lindell de MyPillow dit qu’il pourrait poursuivre Dominion, Smartmatic «  pour le peuple américain  »

Le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, continue de faire valoir des allégations controversées de fraude électorale, affirmant cette fois qu’il pourrait éventuellement poursuivre des sociétés de logiciels de vote comme Dominion dans le but d’obtenir «la vérité».

Discutant de son nouveau film ‘Absolute Proof’ sur le podcast ‘War Room’ de Steve Bannon, Lindell avait un « Épiphanie » en parlant de Dominion et Smartmatic, deux entreprises, il continue de dire, ont mis en place des machines qui ont été manipulées en faveur de Joe Biden lors de l’élection présidentielle.

L’épiphanie de Lindell était une menace pour trouver un moyen de poursuivre Dominion s’ils n’acceptaient pas de le rencontrer pour discuter de ses accusations de fraude électorale présentées dans son documentaire « Absolute Proof », qui a été présenté en première sur OAN vendredi pour se moquer principalement, en particulier en raison de un avertissement qui a couru avant le film qui a éloigné le réseau du film et voulait que les téléspectateurs ne prennent pas le matériel comme «Fait établi».

« Je vais aller après eux, s’il y a un moyen de le faire, je le ferai pour le peuple américain, » Lindell a dit à Bannon. «La vérité doit sortir. Donc, si la vérité ne sort pas ici et qu’ils continuent de la supprimer, quel autre recours ai-je? Ensuite, je dois les traduire en justice, et Smartmatic, les traduire en justice. »

Il a suggéré que le processus de découverte dans une bataille judiciaire pourrait apporter des preuves tangibles liées à l’élection contre Dominion.

Sur ce que serait exactement son procès, Lindell a suggéré qu’une poursuite en diffamation pourrait avoir les meilleures chances de succès.

Dominion a déjà menacé Lindell d’une poursuite en diffamation pour ses allégations de fraude électorale, lui envoyant une lettre d’interdiction et de désistement menaçant une action en justice imminente. Il a dit à plusieurs reprises qu’il saluait la bataille juridique.

Thomas Clare, un avocat représentant Dominion, a même suggéré que l’OAN pourrait faire face à une action en justice pour la diffusion de «Absolute Proof» de Lindell, qui cible fortement Dominion, affirmant que la clause de non-responsabilité ne les protège pas de la responsabilité.

Dans son film, qui, selon lui, a été mis en place en deux semaines, Lindell a déclaré qu’il espérait que les juges de la Cour suprême regarderaient les documents et interviendraient pour inverser les élections, bien que la manière dont ils le feraient légalement ne soit pas claire.

«Bientôt, tout le monde verra cela, y compris neuf juges de la Cour suprême», Lindell dit à la fin de son film. «Vous êtes tous là à regarder, tous les neuf… Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais je sais que vous êtes là pour protéger notre pays.

Dans son film, Lindell a allégué que des milliers de votes illégaux avaient été comptés en faveur de Biden et que des pays étrangers avaient manipulé Dominion et d’autres logiciels de vote pour empêcher Donald Trump de remporter la réélection.

Le magnat de l’oreiller est également confronté à une concurrence en dehors du domaine politique, le défenseur du contrôle des armes à feu et libéral ouvertement David Hogg faisant des vagues récemment pour avoir promis de créer une société rivale d’oreillers pour correspondre à l’empire de Lindell. Jusqu’à présent, ses plans incluent l’envoi d’un oreiller dans l’espace et le crowdsourcing de mèmes.

Cela fait littéralement moins d’une semaine et j’ai déjà tellement appris et j’ai hâte d’en savoir plus sur la façon dont les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux pourraient soutenir plus de petites entreprises tout en soutenant les droits des travailleurs et en leur versant un salaire décent. https://t.co/Wlvt7so6wX

– David Hogg (@ davidhogg111) 7 février 2021