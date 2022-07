Mike Judge partage de nouveaux détails sur la prochaine renaissance de Beavis et Butt-Head

Les idiots les plus populaires de la culture pop reviennent avec une toute nouvelle série, et bien qu’elle soit familière à bien des égards, la nouvelle Beavis et Buttheadsurnommé Beavis et Butt-Head de Mike Judge, viendra également avec quelques différences pour le rendre unique. Cet été, le nouveau film Beavis et Butt-Head font l’univers a eu sa première sur Paramount +, signifiant le retour des adolescents ricanants et amoureux de GWAR. Elle sera suivie de la première de Beavis et Butt-Head de Mike Judge le 4 août 2022.

Représentant de la série animée au San Diego Comic-Con, créateur Mike juge a parlé avec Collider de ce qui va arriver dans le renouveau. En suivant le temps, Judge révèle comment Beavis et Butt-Head pèsent désormais sur les vidéos virales de la même manière qu’ils le feraient avec les clips vidéo de la série originale (et, oui, ils les regarderont toujours aussi). Le juge confirme également qu’il y aura plusieurs épisodes dans le futur où Beavis et Butt-Head sont d’âge moyen.

« Je pense que nous sommes restés assez fidèles à qui sont les personnages, mais il y a beaucoup de choses amusantes. Ils regardent maintenant des vidéos YouTube et des vidéos TikTok, ce qui a été très amusant à faire. Nous avons des épisodes où ils sont au milieu -âgés. Butt-Head est juste ce grand vieux gars inutile. Ils reçoivent toutes sortes d’aides gouvernementales. Ils sont un fardeau pour la société, mais c’était très amusant à faire. Et les vieux Beavis et Butt-Head regardent de la musique vidéos aussi. »

Le juge a également taquiné ce qui allait arriver dans les épisodes à venir, comme un épisode qui n’a pas du tout Butt-Head qui voit Beavis se connecter avec son idole de longue date, le feu, qui se manifeste par un esprit de parole donnant à l’adolescent headbanging différentes commandes à exécuter .

« Nous avons un épisode dans lequel Butt-Head n’est même pas, où Beavis voit qu’il y a un incendie, un feu de benne à ordures, et il commence à lui parler et à lui donner des ordres. Nous en avons un où ils sont dans un centre commercial . Ils ont ça, ils pensent que ce sont des lunettes de réalité virtuelle, ce ne sont que des lunettes de soleil. Et ils pensent que le centre commercial est un jeu, et ils essaient de se suicider pour revenir au début.

Beavis et Butt-Head sont de retour, et plus bêtes que jamais

Les fans qui manquent les épisodes classiques de Beavis et Butthead pourront toujours en profiter également. Paramount + a continuellement déployé des épisodes des saisons précédentes, et mieux encore, ils viennent avec le commentaire sur les clips vidéo originaux. Dans son Collider interview, Mike Judge a expliqué à quel point il était plus fier du commentaire de vidéo musicale qu’autre chose, mais les problèmes de droits d’auteur ont toujours rendu difficile la diffusion légale de ceux-ci au public en dehors de leur visionnage sur MTV.

« Une grande partie des choses dont je suis le plus fier, ce sont les commentaires sur les vidéoclips. Je veux dire, il y en a au début où Beavis et Butt-Head parlent à peine. Parce que je pensais, au début, J’ai pensé, ‘Oh, les gens regardent MTV parce qu’ils veulent regarder les vidéos. Ils ne voudront pas que ces gars parlent de tout ça.’ Ce sur quoi je me trompais. Le fait est que ces contrats n’étaient que pour MTV.

Beavis et Butt-Head de Mike Judge premières le 4 août sur Paramount +.