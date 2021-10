Mike Flanagan prépare une nouvelle adaptation d’Edgar Allan Poe

Inutile de dire que Mike Flanagan est actuellement l’une des forces créatives les plus importantes du genre horreur. Bien avant son travail avec Netflix à travers la mini-série « Midnight Mass » ou la saga d’anthologie « The Haunting of… », Flanaga avait déjà réalisé quelques longs métrages qui le rendaient digne d’adapter sur grand écran « Doctor Sleep », un roman de l’auteur acclamé Stephen King.

Maintenant, Flanagan semble être sur le point d’ajouter à son répertoire d’adaptations le nom d’un autre des grands maîtres de l’horreur, considéré par beaucoup comme un pionnier du genre : l’auteur classique Edgar Allan Poe et sa nouvelle « La Chute de la Maison Usher », à travers une mini-série de huit épisodes commandée par Netflix.

« La chute de la maison Usher » a été publiée pour la première fois en 1839, un an avant que Poe ne l’édite dans son livre de 1840 « Tales of the Grotesque and Arabesque ». À travers un narrateur à la première personne, on nous raconte l’histoire d’un homme qui visite la vaste maison de Roderick Usher, un homme atteint d’une maladie mentale qui porte un chagrin surnaturel entre ses épaules.

Flanagan sera le producteur exécutif de la série, réalisant quatre de ses épisodes. Le reste sera assuré par son collègue Michael Fimognari, qui assurera la production aux côtés de Trevor McKay, avec la collaboration d’Emmy Grinwis, Melinda Nishioka et le label Intrepid Pictures.

« La Chute de la maison Usher » a connu de multiples adaptations au cinéma et à la télévision, mais la plus représentative a été celle du scénariste et réalisateur Roger Corman en 1960, connu pour son travail dans le cinéma à petit budget. Le scénario a été écrit par l’auteur d’horreur Richard Matheson (« Je suis une légende », « Hell’s House »), mettant en vedette le légendaire interprète de Poe Vincent Price.

Ce serait la cinquième série que Flanagan a produite en collaboration avec Netflix, y compris la sortie prochaine de « The Midnight Club », une série d’horreur pour les jeunes qui est actuellement en production sous la supervision du service de streaming, préparant sa première pour l’année 2022. .