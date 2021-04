Mike Flanagan prépare une nouvelle adaptation de film d’horreur

Mike Flanagan continue d’ajouter de nouveaux projets après avoir présenté une carrière cinématographique et télévisuelle qui a fait de lui l’un des cinéastes d’horreur les plus prometteurs aujourd’hui, après la première des deux tranches de la série d’anthologie « The Haunting » sur Netflix ou son adaptation de Stephen King’s roman «Doctor Sleep».

Après avoir terminé le tournage de sa mini-série « The Midnight Mass » et commencé la production de « The Midnight Club », tous deux exclusifs à Netflix et ce dernier étant une adaptation d’un roman de Christopher Pike, il a été annoncé que Flanagan prépare le terrain pour une autre adaptation du célèbre auteur d’horreur américain.

Selon Deadline, Mike Flanagan dirigera l’adaptation de « The Season of Passage », un roman publié par Pike en 1993 et ​​dont l’adaptation aura un scénario écrit par le cinéaste avec son frère James, obtenant les droits d’adaptation par Universal Pictures.

Dans « The Season of Passage », Flanagan abordera l’histoire du Dr Lauren Wagner, une chercheuse de renom qui est fortement impliquée dans une expédition habitée innovante sur la planète Mars, et une enquête concernant un groupe de recherche venu sur la planète avant elle .

Mike Flanagan a commencé à gagner du terrain parmi les fans d’horreur ces dernières années, avec des films comme « Oculus », « Hush » ou « Gerald’s Game » dans lesquels il fait preuve d’une grande maîtrise dans la construction de ses personnages et de la simplicité et l’efficacité avec lesquelles il dirige ses séquences dans les coulisses, parvenant à créer des environnements avec une atmosphère suffocante.