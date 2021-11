Mike Flanagan parle de sa prochaine adaptation d’Edgar Allan Poe

Après avoir enregistré un nouveau succès avec Netflix avec sa mini-série « Midnight Mass », Mike Flanagan se prépare à continuer de s’appuyer sur son héritage de créateur moderne dans le genre de l’horreur avec une nouvelle mini-série inspirée de l’une des nouvelles les plus acclamées de l’auteur classique Edgar Allan. Poe : « La chute de la maison Usher.

Cette nouvelle production s’inscrit dans le répit que Flanagan a pris de sa série d’anthologies « The Haunting », composée de « The Haunting of Hill House » et « The Haunting of Bly Manor », qui ont réussi à se positionner parmi les productions les plus réussies que Netflix a partagées dans l’histoire de sa plateforme.

Certains fans de Flanagan soutiennent que l’histoire de Poe avait le potentiel de former le troisième volet de son anthologie d’horreur à succès. Cependant, le cinéaste a expliqué à travers une récente interview accordée à The Wrap les raisons pour lesquelles cette histoire ne sera pas intégrée à la saga de « The Haunting ».

« Je peux vous dire la principale raison. Pour que cela fasse partie de ‘Haunting’, il est dit qu’il doit s’agir de fantômes, non? Et Poe n’était pas vraiment à propos des fantômes. Et plus précisément, « La chute de la maison Usher » ne concerne pas les fantômes. Donc le plus important, c’est qu’il n’y ait pas vraiment de malédiction. »

Flanagan ajoute que, parmi les raisons les plus ennuyeuses pour lesquelles il n’a pas été intégré dans « The Haunting », c’est parce que l’adaptation de l’histoire de Poe était conçue dès le départ comme une production distincte, bien qu’il puisse comprendre l’empressement du public à voir une nouvelle production qui fait partie de cette franchise.

En ce moment, Mike Flanagan est occupé dans la production de « Midnight Club », une série d’horreur surnaturelle destinée à un public adolescent, donc l’adaptation de « The Fall of the House of Usher » n’a toujours pas d’acteurs confirmés en production ou un date de sortie estimée.

« C’est sa propre chose tonalement et thématiquement. C’est quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant et c’était comme si nous le limitions, d’une manière malheureuse, si nous essayions de l’intégrer dans la boîte « Haunting ». Pour la plupart, c’est une chose folle, exagérée, folle, belle, macabre, juste méchante qui est si différente. » Flanagan conclut que, bien qu’il n’y ait pas encore de plans, il n’exclut pas la possibilité de faire une troisième saison de « The Haunting ».